Haaland è mostruoso, a segno anche con l’Arsenal: il City avvicina il titolo, lui il record di gol Erling Haaland a segno anche nel big match tra Manchester City e Arsenal vinto 4-1 dagli uomini di Guardiola: il norvegese batte il primato di Salah ed è ora ad un passo dal record di gol in Premier League che dura ormai da 30 anni con ancora sette partite ancora da disputare.

A cura di Michele Mazzeo

Erling Haaland prosegue la sua prima straordinaria stagione con la maglia del Manchester City facendo ciò che gli riesce meglio: essere decisivo. E così è stato anche nel match stravinto 4-1 contro l'Arsenal che ha permesso alla formazione di Pep Guardiola di portarsi a soli due punti dai Gunners che sono sì in testa alla classifica della Premier League 2022-2023 ma con due partite giocate in più.

Il centravanti norvegese nel big-match dell'Ethiad Stadium oltre a timbrare il cartellino con il solito gol (arrivato nel recupero mentre prima l'ottimo Ramsdale gli aveva negato la rete in più occasioni) è stato infatti protagonista di una partita totale che lo ha visto ergersi ad eccellente rifinitore nelle vesti di assistman scambiandosi i tradizionali ruoli con Kevin De Bruyne che proprio su due tocchi illuminanti di Haaland ha siglato la sua personale doppietta.

Nel finale di gara però il centravanti norvegese, nonostante il risultato ormai acquisito con la rete di Stones che aveva reso vana quella siglata da Holding, ha comunque cercato in tutti i modi di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori per avvicinare quel record che dura ormai da quasi 30 anni e che è pronto a battere. Al quinto minuto di recupero arriva infatti il suo 33° gol in campionato che gli ha già permesso di diventare il miglior marcatore di sempre in una singola stagione di Premier a 20 squadre (staccando lo strabiliante Salah della prima stagione in maglia Liverpool) e lo proietta ora ad una sola rete di distanza da quanto fatto da Andy Cole nella Premier League 1993/1994 e Alan Sherear nella stagione successiva che al momento detengono il primato assoluto per gol segnati nella massima serie inglese in un singolo campionato.

La cosa che rende mostruoso il rendimento di Erling Haaland è che lui ha già messo a segno 33 gol quando al suo Manchester City mancano ancora 7 partite da disputare in quel campionato su cui, dopo il successo contro la capolista Arsenal, sembra ormai aver entrambe messo le mani.