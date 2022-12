Il lungo addio a Pelé, il Brasile si ferma per 3 giorni: lutto nazionale e funerali nella sua Santos Il Brasile ha proclamato un lutto nazionale di tre giorni per omaggiare la memoria del leggendario calciatore Pelé: decise anche le date della veglia funebre, della camera ardente e dei funerali.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver combattuto contro una brutta malattia negli ultimi anni, quello che è comunemente considerato uno dei due più grandi calciatori della storia, ossia Edson Arantes do Nascimento, universalmente conosciuto come Pelé, è morto all'età di 82 anni giovedì 29 dicembre 2022. L'unico giocatore di sempre a vincere tre Mondiali si è spento infatti all'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove era ricoverato da un mese a causa di un peggioramento delle sue condizioni per il progredire di quel tumore al colon con cui stava facendo i conti già da qualche anno e, trattandosi di una leggenda conosciuta in tutti gli angoli del globo, la notizia della sua morte non poteva che suscitare tristezza e sgomento in tutto il mondo.

Infiniti infatti gli omaggi alla memoria di O'Rei fatti da calciatori, personaggi famosi, politici, uomini delle istituzioni del calcio, tifosi e appassionati. Toccante quello di Neymar, da sempre considerato il suo erede, ma anche quello del francese Mbappé, del portoghese Cristiano Ronaldo, del presidente della FIFA Gianni Infantino, e anche di tantissimi altre persone ed enti che hanno poco a che fare con il calcio: anche la Nasa, l'ente spaziale americano, ha difatti dedicato un suggestivo omaggio a Pelé e lo stesso ha fatto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, solo per citare alcuni esempi.

La morte del più grande calciatore brasiliano di tutti i tempi e di un uomo che ha portato con fierezza e orgoglio il nome del Brasile in giro per il pianeta dunque in Patria non poteva che ricevere un trattamento ancora più speciale, un trattamento pari a quello riservato ai Re, come d'altronde vuole quel soprannome, O'Rei, che lo accompagna da sempre. E così è stato dato che il Presidente della Repubblica Jair Bolsonaro ha decretato 3 giorni di lutto nazionale, mentre alcune singole regioni come quella di San Paolo lo hanno addirittura esteso ad un'intera settimana.

L'intero Brasile si fermerà tre giorni per rendere omaggio a Pelé per il quale il Cristo Redentore di Rio de Janeiro è già stato illuminato con i colori della bandiera brasiliana. Lunedì 2 gennaio 2023 ci sarà poi la veglia funebre nella camera ardente allestita all'interno dello stadio del Santos, la squadra per la quale ha giocato per quasi tutta la sua carriera. I funerali di Pelé, ossia l'atto con cui si chiuderà la settimana di omaggi alla memoria del più grande calciatore della storia del calcio insieme a Diego Armando Maradona (con cui è stato prima rivale e poi amico), saranno invece martedì 3 gennaio. Come da sua volontà, Pelé sarà poi sepolto memoriale della necropoli ecumenica nel distretto di Vila Belmiro a Santos, situato a pochi metri dallo stadio Urbano Caldeira che è stato il principale teatro di quelle performance calcistiche che hanno stupito il mondo intero e dove il suo mito ha preso forma.