Il tributo a Pelé, Neymar da brividi: “Prima di te il 10 era solo un numero e il calcio solo uno sport” Il tributo del mondo del calcio a Pelé dopo l’annuncio della sua morte. Il campione brasiliano è stato omaggiato con messaggi provenienti da tutto il mondo: da brividi quello che gli ha riservato Neymar.

A cura di Fabrizio Rinelli

La morte di Pelé ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Se ne va un altro grande protagonista di questo sport, capace di rivoluzionare questo sport con la sua classe, il dinamismo e la semplicità. Il brasiliano e Diego Armando Maradona hanno segnato due epoche che saranno ricordate per sempre. O'Rey è deceduto per via di un tumore al colon e subito dopo l'annuncio della sua dipartita da parte della famiglia, una marea di messaggi provenienti da tutto il mondo, ha inondato la rete. Tutti i giocatori e soprattutto i top player del calcio contemporaneo hanno voluto lasciare il proprio omaggio a Pelé. Da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Mourinho e Mbappé, in tanti non si sono risparmiati con testi molto lunghi e allo stesso tempo carichi di intensità.

"Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del Re, e ancora oggi è uno dei miei momenti più orgogliosi – scrive lo Special One con un post – Ero così felice di averlo a Manchester dove abbiamo fatto una bella chiacchierata e vissuto bei momenti, e ancora di più a un evento Hublot dove ci siamo fatti davvero una bella risata. Riposa in pace Re Pelé e pensa ai suoi cari. Sono molto triste". Di poche parole invece Lionel Messi che ha postato una foto con il brasiliano accompagnata da una semplice didascalia: "Riposa in pace". Da brividi invece ciò che ha scritto Neymar…

Il brasiliano è considerato da tutti il simbolo della nazionale verdeoro. Non è stato ancora capace di vincere un Mondiale e la sfortuna in Coppa del mondo lo perseguita. Anche in Qatar una botta al piede l'aveva messo ko e l'eliminazione contro la Croazia è stato l'ennesimo triste capitolo vissuto dal fantasista del PSG. La morte di Pelé è stata però una mazzata per un intero Paese e lo stesso Neymar ha voluto ricordare a tutti cosa rappresentasse per il popolo carioca la sua figura. "Prima di Pelé, 10 era solo un numero – ha scritto Neymar su Instagram – Ho letto questa frase da qualche parte, ad un certo punto della mia vita. Ma questa frase, bellissima, è incompleta. Direi che prima di Pelé il calcio era solo uno sport".

Neymar attribuisce ogni merito a O'Rey. Lo considera il precursore di questo sport, colui il quale è riuscito ad accendere la maglia nel calcio. "Pelé ha cambiato tutto, ha trasformato il football in arte, intrattenimento – aggiunge – Ha dato voce ai poveri, ai neri e soprattutto: ha dato visibilità al Brasile. Il calcio e il Brasile hanno elevato il loro status grazie al Re! Se n'è andato, ma la sua magia rimarrà. Pelé è ETERNO".

Emozionanti e molto toccanti anche le parole di Cristiano Ronaldo. Lui e Messi sono stati considerati come i Maradona e Pelé dell'epoca. Il portoghese ha scritto su Instagram un post lunghissimo e nelle sue parole si avverte un profondo rispetto: "Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento – scrive – Un semplice "addio" all'eterno Re Pelé non sarà mai abbastanza per esprimere il dolore che abbraccia in questo momento tutto il mondo del calcio".

Cristiano Ronaldo lo considera come un esempio da seguire, da cui attingere insegnamenti continui. "Un'ispirazione per milioni di persone, un riferimento di ieri, oggi, sempre. L'affetto che hai sempre dimostrato per me è stato ricambiato in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e la sua memoria resterà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé".

Tra i tanti top player del mondo anche Kylian Mbappé ha voluto riservare un post a Pelé a seguito della sua morte. Un messaggio profondo ma semplice. Una frase che racchiude comunque il pensiero di buona parte del mondo: "Il re del calcio ci ha lasciato ma la sua eredità non verrà mai dimenticata. RIP RE". Anche Fabio Cannavaro, Pallone d'Oro 2006 dopo il successo dell'Italia ai Mondiali, ha voluto omaggiare Pelé con un post: "Riposa in Pace O’ Rei Pelé’".