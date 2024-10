video suggerito

Sergio Ramos era a un passo dal trasferimento in Egitto: il retroscena sul ritorno in campo Ramos è ancora svincolato ma è stato un passo dal grande accordo con lo Zamalek, club della prima divisione egiziana: l’accordo è saltato solo alla fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sergio Ramos non ha ancora trovato una squadra e si accomoda nella lunga lista degli svincolati di lusso, ma il suo ritorno in campo è stato soltanto sfiorato nelle ultime settimane: il difensore è arrivato a un passo dal clamoroso trasferimento in Egitto, allo Zamalek, sfumato soltanto per il mancato accordo economico tra il club e l'entourage del giocatore che non era stato accontentato.

Sarebbe stato il trasferimento più strano dell'anno, sicuramente di grande impatto per tutto il calcio egiziano che avrebbe accolto uno dei grandi campioni europei per l'ultima stagione della sua carriera prima di annunciare il ritiro. E, oltretutto, lo spagnolo non disdegnava la nuova destinazione e aveva aperto all'inizio di questa nuova avventura.

Ramos allo Zamalek, perché è sfumato

Diversamente da quanto sembrerebbe, non è stato un secco no del giocatore a fermare la trattativa. Come riporta Marca infatti, che ha ascoltato i dirigenti della squadra egiziana, Ramos aveva aperto al trasferimento allo Zamalek quando gli è stata recapitata la proposta: "È difficile per Sergio Ramos firmare per lo Zamalek adesso, e se la questione fosse iniziata prima, si sarebbe potuto fare. Ramos ci ha mostrato il suo piacere di unirsi allo Zamalek e giocare in Egitto".

Leggi anche Candreva a un passo dal ritorno in Serie A: era svincolato dopo due stagioni alla Salernitana

Alla fine però tutto è saltato per una questione economica: il club non aveva fondi a sufficienza per assecondare le aspettative economiche del giocatore che restano comunque alte e che hanno rappresentato l'ostacolo maggiore in questa discussione. In Egitto però tutti erano in fermento per il possibile arrivo dell'ex Real Madrid che avrebbe avuto di sicuro un grandissimo impatto sul campionato e, più in generale, sul movimento calcistico egiziano.

Lo spagnolo è ancora senza squadra

La vita del giocatore prosegue lontano dal campo, in attesa di una nuova chiamata che possa permettergli di tornare in gioco. A 38 anni Ramos non ha ancora parlato di ritiro e nel frattempo continua ad allenarsi da solo tutti i giorni per non perdere la forma fisica, in attesa dell'offerta giusta che possa riportarlo nel vivo dell'azione dopo i tanti anni trascorsi tra Siviglia, Real Madrid e PSG.