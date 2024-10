video suggerito

Kyrgios rifiuta la proposta di una mano tesa verso Sinner: “Io gioco solo con tennisti puliti” Kyrgios rifiuta la proposta di un doppio con Sinner e lancia l’ennesimo attacco nei confronti del numero uno al mondo: “Io gioco solo con tennisti puliti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Nick Kyrgios non vuole assolutamente mollare la prese su Jannik Sinner e torna a provocare il tennista italiano. L'australiano ha ha risposto ad una serie di domande dei fan e quando gli è stato chiesto “Doppio con Sinner?", ecco che ha replicato in maniera secca: “Io gioco solo con giocatori PULITI“.

Dopo aver cavalcato quest'onda in occasione degli US Open, il tennista classe 1995 nato a Canberra è tornato ad attaccare il numero uno al mondo con un evidente riferimento al caso Clostebol e alla positività al doping del tennista italiano, dichiarato innocente da tre tribunali ma ancora alle prese con il ricorso della Wada.

Kyrgios risponde ad un tifoso e provoca ancora Sinner: "Io gioco solo con tennisti puliti”

Kyrgios attacca Sinner dopo l'annuncio della Wada

Nick Kyrgios aveva attaccato ancora Jannik Sinner dopo che la WADA aveva annunciato di aver presentato ricorso al TAS per annullare l’assoluzione del campione azzurro nella vicenda doping e ottenerne la squalifica: “Forse non è così innocente dopo tutto”, aveva affermato il tennista australiano, gettando pesanti sospetti sull’onestà del Tribunale Arbitrale dello Sport che sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione.

"Spero che alle persone che gestiscono questa cosa non importi che lui sia il numero uno e abbia soldi": ormai Kyrgios non si ferma più nei commenti nei confronti dell'azzurro dopo i continui attacchi degli US Open, alcuni molto infelici anche sulla fidanzata di Sinner.