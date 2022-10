Il Liverpool sfiora il 100% di possesso palla ma perde: clamoroso ko col Nottingham ultimo Il Liverpool crollo dopo le prime due vittorie consecutive in stagione contro Manchester City e il West Ham. A festeggiare è il Nottingham Forest che prima di questa partita era ultimo in classifica in Premier.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Liverpool di Klopp sta vivendo una stagione a dir poco sorprendente, in senso negativo. I Reds hanno perso 1-0 sul campo del Nottingham Forest che prima di questo incontro era ultimo in classifica. Decisivo un gol di Taiwo Awoniyi per i padroni di casa capaci di resistere agli attacchi degli ospiti e portarsi a casa tre punti pesantissimi. Il gol è stato realizzato proprio da un ex Liverpool che per problemi legati al tesseramento non è mai riuscito a scendere in campo con i Reds giocando di fatto per diversi anni in prestito.

L’esultanza del Nottingham dopo il gol decisivo per la vittoria sul Liverpool.

Una sorta di rivincita per lui in una giornata che il Liverpool non dimenticherà mai. La squadra di Klopp infatti ha raccolto zero punti in questa partita nonostante il 75% di possesso palla contro il 25% del Nottingham. I Reds hanno incredibilmente messo a segno 681 passaggi contro i 224 degli avversari che però sono riusciti comunque ad avere la meglio lasciando l'ultima posizione al Leicester fermo a 8 scavalcandolo e portandosi a quota 9. I Reds quest'anno non sono ancora riusciti a vincere una partita in trasferta.

"È un duro colpo per noi perché siamo venuti qui e volevamo ottenere i tre punti – ha detto Klopp a fine partita – Guardi indietro al gioco e pensi: ‘Come è possibile che non accada?' Ma è successo e basta". La sconfitta è piuttosto clamorosa anche perché il Nottingham non vinceva in campionato mancava dallo scorso 14 agosto contro l'Everton. Domenica scorsa la vittoria sul City per 1-0 e l’1-0 nel turno infrasettimanale di mercoledì contro il West Ham, sembravano potessero far tornare il sereno in casa Liverpool con questi due successi di fila in Premier per la prima volta in stagione.

E invece tutto è nuovamente crollato contro un Nottingham deciso a portarsi a casa questa vittoria anche spinto dal pubblico di casa e soprattutto da Dean Henderson, portiere del Forest e grande eroe di giornata. Sua una super parata nel finale che he negato ai Reds quantomeno il pareggio che avrebbe dato al Liverpool la sensazione di non aver buttato proprio tutto. Sorprende infatti come il Liverpool sia stato in grado di totalizzare quasi il 100% del possesso palla per poi tornare a casa a mani vuote. Il Liverpool resta fermo a 16 punti dopo 11 partite e in attesa delle altre partite la situazione in casa Reds sembra essere sempre più difficile.