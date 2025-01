video suggerito

Il Lione eliminato da una squadra dilettantistica in coppa: è l'umiliazione più grande di sempre La storia più bella della Coppa di Francia arriva dal Bourgoin-Jallieu: il club di dilettanti ha eliminato il Lione agli ottavi di finale superandolo ai calci di rigore.

A cura di Ada Cotugno

Ha dell'incredibile quello che è accaduto al Lione in Coppa di Francia, protagonista di una di quelle storie che si tramanderanno negli anni: la squadra di Pierre Sage è stata eliminata agli ottavi di finale dal Bourgoin-Jallieu, un piccolo club dilettantistico che milita nella quinta categoria francese. Il divario fra i due avversari era immenso, eppure per una notte a festeggiare sono i più piccoli in un'impresa che è già diventata storica.

La sconfitta incredibile del Lione contro i dilettanti

È quasi difficile da credere, eppure una squadra di dilettanti è riuscita a eliminare il Lione agli ottavi di finale della Coppa di Francia. Il Bourgoin-Jallieu gioca in Nazionale 3, il quinto gradino della piramide del calcio francese che raggruppa tutte le squadre che non fanno parte del mondo professionistico: il piccolo club della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi non aveva nessuna possibilità contro i rivali provenienti della Ligue 1 eppure nel suo stadio ha combinato qualcosa di incredibile.

La piccola squadra ha trascinato il Lione ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato alla fine dei tempi regolamentari e in maniera del tutto inaspettata ha strappato il pass per i quarti di finale. Gli eroi dell'assurda serata sono Mehdi Moujetzky, autore della doppietta che ha tenuto in vita i suoi compagni, e il portiere Ronan Jay che ha parato i due calci di rigore decisivi. La squadra di Sage è rimasta impietrita fino all'ultimo secondo ed è diventata protagonista di quella che sarà ricordata come una delle più grandi figuracce della sua storia.

Per una notte sono i dilettanti a sorridere e a godersi un'impresa mastodontica. Alla fine dell'incontro il pubblico di casa ha fatto invasione di campo per poter festeggiare con i propri giocatori, in un clima di assoluta incredulità che ci ha regalato la storia più bella della stagione calcistica francese.