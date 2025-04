Nasce la Coppa Bruno Pizzul: Torino e Udinese si giocheranno il trofeo, a Pasquetta la 1ª edizione

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Bruno Pizzul con le sue telecronache ha segnato la storia del calcio italiano. Il popolare giornalista e telecronista, scomparso lo scorso 5 marzo, sarà onorato e omaggiato con un trofeo speciale: la ‘Coppa Pizzul‘, che verrà assegnata lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta, con la partita di campionato tra Torino e Udinese. Dovesse terminare in parità la sfida delle 12:30 verrà assegnata alla squadra che avrà ricevuto il minor numero di cartellini. Il mondo del calcio in modo concreto gli rende omaggio.

Torino-Udinese in campo lunedì 21 aprile per la 1ª edizione

Pizzul è stato il telecronista della Nazionale di calcio dal 1986 al 2002, in quell'epoca ha commentato partite passate alla storia. Ma già nel 1970 era diventato telecronista. Prima era stato calciatore, anche del Catania. Le sue squadre del cuore erano l'Udinese, Pizzul era friulano di Cormons, e il Torino. E le sue squadre daranno vita alla ‘Coppa Bruno Pizzul'. L'idea è venuta a Marco Ardemagni, conduttore televisivo radiofonico Rai. E parlando dell'idea ha raccontato un episodio relativo al 2010: "Durante una puntata di Catersport, a Radio 2, gli chiedemmo per chi avrebbe fatto il tifo in una eventuale finale tra bianconeri e granata. Bruno si trovò in difficoltà a scegliere".

A partire da questa stagione Torino-Udinese varrà per la ‘Coppa Pizzul'. La gara dell'Olimpico Grande Torino del 21 aprile assegnerà il primo trofeo. Poi dalla prossima stagione partirà un'alternanza. Verrà preso in considerazione il match tra Udinese e Torino negli anni in cui il campionato finisce con l'anno pari (quindi il 2025-2026), mentre con l'anno dispari si conterà Torino-Udinese.

Il comitato promotore della Coppa Bruno Pizzul

L'iniziativa, che non ha carattere ufficiale, si ricollega alla tradizione dei cosiddetti ‘trofei accessori', nota a chi segue il torneo Sei Nazioni di Rugby. Chi vince tra Italia e Francia conquista il ‘Trofeo Garibaldi'. Mentre Italia-Scozia ha in palio la ‘Cutitta Cup', in omaggio all'ex giocatore e allenatore scomparso troppo presto. Torino e Udinese, che hanno avuto anche tanti calciatori che hanno militato in entrambe le squadre, si giocheranno il trofeo, che avrà la supervisione del Comitato Promotore, che include, oltre al presidente Marco Ardemagni, anche Marco Cattaneo, Pierluigi Pardo, Francesco Repice e Stefano Vegliani.