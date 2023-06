Il Leicester cerca il nuovo Ranieri, lo ha trovato al Manchester City (col permesso di Pep) The Foxes, retrocesse in Championship nell’ultima giornata di campionato, hanno avviato la rifondazione. La squadra sarà profondamente rinnovata, la panchina affidata a una ‘vecchia’ conoscenza di Guardiola: Enzo Maresca.

Enzo Maresca, alla destra di Guardiola, prossimo allenatore del Leicester.

Dal "treble", che ha avuto nella vittoria della Champions il punto più alto, alla nuova esperienza in Championship. Enzo Maresca, tecnico che Pep Guardiola ha voluto con sé nello staff del Manchester City, è stato scelto dal Leicester retrocesso dalla Premier League nella stagione da poco conclusa. Il club che sotto la guida di Ranieri stupì tutti conquistando il titolo del campionato inglese ha vissuto un'annata difficile e durissima, proverà a risalire la china affidandosi all'allenatore italiano 43enne.

Maresca è stato scelto al termine del giro di consultazioni che la dirigenza ha effettuato alla ricerca del profilo migliore per ricostruire la rosa del futuro. Il presidente, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, e il direttore sportivo, Jon Rudkin, non hanno avuto fretta individuando una rosa di nomi da sfoltire perché caratteristica fondamentale ricercata nel candidato alla panchina è la massima condivisione della filosofia di gioco e della visione progettuale con la società.

Maresca (a destra) è reduce dalla stagione straordinaria del City.

Ecco perché, almeno inizialmente, i vertici delle Foxes hanno perfino chiesto consiglio all'ex calciatore argentino, Esteban Cambiasso annotando sull'agenza una serie di allenatori che potevano andar bene, salvo "interrogarli" e verificarne la compatibilità. Ole Gunnar Solskjaer, Graham Potter, Steven Gerrard e Scott Parker i nomi che facevano parte della ristretta cerchia di tecnici rispetto ai quali Maresca ha preso il sopravvento nonostante la sua unica esperienza vera da allenatore è stata a Parma. Quell'avventura non andò bene, si concluse con l'esonero arrivato dopo 14 partite.

L'ingaggio di Maresca rientra in un piano di rifacimento della squadra dalle fondamenta: saranno ceduti quei calciatori che, per diverse ragioni, sono ritenuti fuori dal progetto di dimensionamento della società oppure servirà sostituire quelli che avevano accordi in scadenza e prenderanno altre strade nella prossima sessione di mercato.

Youri Tielemans, Caglar Soyuncu, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ayoze Perez e Ryan Bertrand sono alcuni dei nomi inseriti nella lista degli addii. Un novero che potrebbe aumentare considerando anche altre posizioni come quelle di James Maddison, Harvey Barnes, Wilfred Ndidi e Timothy Castagne. Tutti (o quasi tutti) non calpesteranno il prato del King Power Stadium nella prossima stagione.