Il "guru del respiro": chi è il vero artefice dei rigori perfetti dell'Inghilterra contro la Svizzera Svelato finalmente il segreto che si cela dietro i rigori perfetti calciati dall'Inghilterra nel quarto di finale contro la Svizzera: si tratta di Stuart Sandeman, meglio noto come il "guru del respiro". L'ultimo stratagemma per provare a superare definitivamente la devastante sconfitta dal dischetto, a Wembley contro l'Italia.

A Euro 2024 poteva esserci il replay della finale di Wembley tra Italia e Inghilterra ma di mezzo si è messa la Svizzera che ha eliminato gli Azzurri e si è presa il loro posto ai quarti di finale contro gli inglesi. Venendo a sua volta eliminata, ai calci di rigore dove i giocatori di Southgate sono stati infallibili, con 5 tiri su 5 dal dischetto a dir poco perfetti. Frutto di una strategia e di un lavoro dietro le quinte sul quale non si è lasciato nulla al caso che vede una preparazione del tutto particolare, atta a portare serenità ai giocatori al momento del calcio dagli 11 metri. Il tutto grazie a Stuart Sandeman, il guru del respiro.

I rigori perfetti calciati dall'Inghilterra contro la Svizzera

Uno dei quarti di finale di Euro 2024 che tutti si aspettavano era Inghilterra-Italia, una replica della finale continentale degli Europei 2020 in cui a Wembley, ad esultare furono gli Azzurri, in quella che venne definita tra le più grandi sconfitte di sempre dei Tre Leoni. Ma la Svizzera ha giocato il classico brutto scherzo all'Italia, eliminandola e prendendone il posto contro gli inglesi.

Purtroppo anche per la nazionale elvetica, le cose non si sono messe bene: dopo l'1-1 con cui si sono conclusi i supplementari sono stati i calci di rigore a decretare chi si sarebbe qualificata alla semifinale e l'Inghilterra è stata perfetta. Cinque tiri dal dischetto, tutti calciati in maniera infallibile mentre la Svizzera piangeva per l'errore di Akanji, al primo tentativo. Risultato? Tre leoni avanti nel torneo dove sfideranno l'Olanda per il sogno della finale di Berlino.

Chi è Stuart Sandeman, il "guru del respiro": cosa fa

Dietro alla perfezione dei giocatori inglesi però si cela un segreto, svelato successivamente e che ha un nome e un cognome: Stuart Sandeman. Sandeman non è il classico preparatore atletico o fisioterapista che segue da vicino il lavoro dello staff tecnico ma è un allenatore più che unico nel suo genere: è specializzato in tecniche di respirazione. Ed ha trascorso del tempo con la nazionale inglese in Germania durante la preparazione al torneo, tenendo sessioni di respirazione con i giocatori.

Sedute che fino alla vittoria contro la Svizzera ai rigori erano passate sottotono ma che poi, anche nel vedere i giocatori inglesi fare lunghi e profondi respiri prima di calciare dal dischetto, son tornate sulla bocca di tutti. Anche subito dopo la vittoria sulla Slovacchia la squadra ha tenuto una lezione di respirazione con Sandeman e nel momento clou della sfida alla Svizzera i risultati si sono visti: "Nei momenti di forte pressione, la giusta respirazione a far sì che muscoli, tessuti, nervi e mente si riattivino" ha spiegato Sandeman. "Così che quando è il momento di riaccendersi, si è in grado di dare il massimo".

Il lavoro psicologico di Southgate sui giocatori inglesi

La presenza di Sandeman all'interno del ritiro inglese in Germania non è un caso isolato. Da tempo si parla di un blocco mentale della Nazionale inglese, soprattutto dopo l‘atroce beffa di Wimbledon grazie all'Italia subita proprio ai rigori. L'Inghilterra non si impone in campo internazionale da una vita, dal 1966 e si sta facendo di tutto per riuscire a cancellare questo vuoto, divenuto oramai una ossessione.

A seguito della Nazionale in questi mesi il ct Soutgate ha lavorato instancabilmente per migliorare non solo la forma fisica ma soprattutto la psiche dei suoi giocatori, perché siano in grado di supportare forte pressioni. All'interno dello staff tecnico è stato reclutato anche un vero e proprio team di analisti, guidato da uno psicologo sportivo. Ora il guru del respiro, Suart Sandeman. Tutto per tornare a vincere.