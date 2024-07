video suggerito

Il segreto dell’Inghilterra sui calci di rigore agli Europei: la strategia infallibile di Southgate L’Inghilterra non ha sbagliato nessun rigore contro la Svizzera e non è certo frutto di una casualità: la nazionale ha una strategia precisa dal dischetto che qualcuno ha provato a svelare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inghilterra si aggrappa ai rigori per raggiungere le semifinali degli Europei, un nuovo traguardo che la nazionale ha raggiunto anche senza brillare. La Svizzera ha provato a resistere fino all'ultimo secondo ma dal dischetto la squadra di Gareth Southgate è stata infallibile grazie anche ad alcuni segreti che hanno aiutato i giocatori a gestire la pressione e a tirare dei rigori praticamente infallibili.

I segreti dell'Inghilterra dal dischetto

I tifosi non ci hanno messo molto a individuare la tecnica che tutti i rigoristi hanno utilizzato per bucare la porta di Sommer e raggiungere la meta. Cole Palmer, Jude Bellingham, Saka, Ivan Toney e Trent Alexander-Arnold sono andati tutti a segno senza mai sbagliare e ovviamente la serie di rigori estremamente positiva non è soltanto frutto del caso o di una fortuna che ha girato solo a favore degli inglesi.

L'approccio ai rigori è stato determinante: prima di prendere la rincorsa per il calcio tutti i giocatori si sono fermati per diversi secondi, così da poter avere il pieno controllo su loro stessi e sul momento. Dopo il fischio dell'arbitro in media sono passati 5.2 secondi prima del calcio (contro gli 1.3 della Svizzera), un segreto sul quale Southgate ha voluto lavorare in questi Europei. Addirittura Saka ha impiegato 9 secondi per calciare il suo rigore, un tempo infinito quando ci si trova davanti al portiere.

È una tattica che in Premier League ha usato Mikel Arteta con il suo Arsenal. In sostanza l'allenatore spagnolo e il suo team spingono sul fatto che secondo le statistiche ci sia una percentuale maggiore di possibilità che un rigore venga trasformato quando la sua battuta viene ritardata di qualche secondo.

Un dossier segreto sui rigori

In realtà oltre a ciò che è visibile, come i secondi di tempo che i giocatori si prendono prima di calciare un rigore, non si sa molto della tattica dell'Inghilterra. C'è molto riserbo sulle strategie della nazionale, tanto che l'addetto stampa dei Tre Leoni è intervenuto per impedire a Pickford di rispondere a una domanda sulla preparazione che c'è dietro.

Ognuno ha i suoi ragionevoli segreti ma questa volta Southgate sembra aver trovato la ricetta giusta per far bene. Prima della lotteria dei rigori è stato visto parlare con Declan Rice, Luke Shaw, Kyle Walker e John Stones, tutti giocatori che poi non si sono presentati sul dischetto. Non è depistaggio, ma semplicemente un modo per fare squadra: a ognuno di loro è stato affidato un rigorista e in sostanza erano la loro spalla per aiutarli a gestire la pressione e consolarli in caso di eventuale errore, così da agire come un vero gruppo.