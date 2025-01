video suggerito

Il Guangzhou Evergrande è sparito dal calcio: ha sperperato milioni sul mercato, ora non esiste più Il Guangzhou Evergrande, è stato escluso da ogni campionato professionistico cinese. Il club da tempo attraversava una crisi economica profonda che poi non gli ha permesso di andare avanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Guangzhou non è sparito. Dai ricchi stipendi fino agli acquisti folli, oggi una delle squadre di maggior successo della Cina non esiste più. Il club era già stato escluso dai campionati professionisti per i troppi debiti ma ora ha chiuso definitivamente i battenti. Stop al calcio giocato annunciato con un comunicato della società società. È stata la Federcalcio cinese ad escludere il Guangzhou FC, ex Guangzhou Evergrande, dalla lista delle 49 squadre che compongono i campionati professionistici cinesi per l'anno 2025. Il club era stato retrocesso in seconda divisione nel 2022 a seguito delle difficoltà economiche riscontrate dal colosso immobiliare Evergrande Real Estate Group, decaduto a livello imprenditoriale a causa del crollo del mercato immobiliare del paese.

Si tratta di una squadra molto nota anche in Italia dato che Fabio Cannavaro nel 2019 come allenatore vinse l'ultimo titolo in bachecadel club in Cina. Prima dell'ex capitano azzurro, nel 2012, fu Marcello Lippi ad allenare la squadra vincendo 2 campionati, una coppa di Cina e una Champions d’Asia, per poi diventare direttore tecnico e lasciare la panchina allo stesso Cannavaro. All'epoca la Cina faceva il pieno di acquisti record con diversi calciatori che dall'Europa volavano in Asia proprio per via degli enormi guadagni. In tal senso il Guangzhou acquistò per 42 milioni di euro sia Paulinho che Jackson Martinez dall'Atletico Madrid. Per il momento dunque il Guangzhou è fuori da tutto ma nel comunicato si legge come il club farà di tutto affinché la squadra possa di nuovo prendere parte al massimo campionato calcistico cinese. L'attività sportiva andrà di fatto avanti solo col settore giovanile.

Tra gli acquisti di maggior prestigio nella storia recente del club cinese anche Talisca per 20 milioni. Ta gli ex calciatori celebri del Guangzhou, vanno ricordati altri due italiani come Alberto Gilardino e Alessandro Diamanti. La Cina ha praticamente chiuso i battenti con il calcio più o meno tra il 2019 e il 2020. Diversi sono stati in tal senso i calciatori rientrati in Europa dopo alcuni anni di guadagni in Asia. Oltre al Guangzhou anche i Cangzhou Mighty Lions e l'Hunan Xiangtao, sono state escluse rispettivamente nel massimo campionato e in terza serie.

Il successo del Guangzhou con Cannavaro come allenatore.

La fine del calcio cinese anche a seguito delle norme stringenti del governo

Dal 2022 il club ha militato in seconda divisione dove e' finito a causa della crisi finanziaria sommerso da 300 miliardi di dollari di debiti. Tra il 2010 e il 2019 poi, la Federazione ha anche introdotto norme più stringenti sugli stipendi da corrispondere ai calciatori fino ai trasferimenti. Si chiude di fatto un'epoca fatta di successi per la Cina che per poco tempo ha fatto l'espansione del calcio prima che calasse il sipario. Un po' come sta accadendo oggi in Arabia con l'ascesa totale del football in terra saudita che richiama ancora tantissimi campioni del calcio europeo.