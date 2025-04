Francesco Toldo: “Ho smesso col calcio e in quel momento ero un uomo felice. Ora vivo diversamente”

video suggerito

Il Triplete dell'Inter di Josè Mourinho ha sancito anche la fine della carriera nel mondo del calcio per Francesco Toldo. Ex portiere di Inter e Fiorentina che con la maglia della Nazionale Italiana si rese protagonista di una serie di rigori parati nella semifinale degli Europei 2000 vinta dagli azzurri. Oggi però la sua vita è completamente cambiata sparendo dal calcio contrariamente a quanto invece hanno fatto quasi tutti i suoi ex colleghi. Si è dedicato a un post-carriera diverso dall'ambito sportivo e ne ha parlato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio.

Toldo, in occasione della partita d'addio al calcio di Giuseppe Rossi, ha descritto proprio le difficoltà per un atleta di costruirsi un'alternativa per la propria seconda vita una volta chiuso il capitolo calcio giocato. "Per tutta la carriera non devi abituarti agli agi e ai piaceri – ha detto -. Sei in prestito in quella vita, devi saperti accontentare e vivere bene il presente". E poi esprime il suo parere sul concetto di notorietà: "Diventa un valore aggiunto non un peso, ma per me fu un peso – ha specificato -. Per me il calcio è sempre stato bellissimo ma quando ho smesso sono stato un uomo felice".

Francesco Toldo con la maglia dell'Inter.

Poi Toldo aggiunge: "A me piace fare l'esempio dei semiprofessionisti che giocano o si divertono però il cervello lo fanno andare lo stesso perché tutta la notorietà che gli arriva non gli basta per proseguire la propria vita – spiega-. Queste persone sono molto intelligenti, un po' come i dottori che si devono aggiornare fino a 80 anni perché la medicina cambia". Toldo poi conclude: "Per me l'avventura con il calcio è stata una favola e quando ho iniziato da bambino ero felice ma sono stato felice anche quando ho smesso. Sarà stata una liberazione? Non lo so, ma vivo, vivo diversamente e serenamente".

Cosa fa oggi Francesco Toldo dopo la carriera nel calcio

Toldo oggi ha 53 anni e col calcio non ha più niente a che fare. L'ex portiere vive a Padova, fa il papà e ha un'impresa edile vendendo case per giovani coppie. Nel frattempo però fa beneficenza con un progetto denominato lo ‘Spettacolo della Salute – Show4Health' per promuovere l'importanza dell'esercizio fisico e della sana alimentazione. Si dedica alla famiglia, ai figli, ai piacere della vita quotidiana e a godersi quel tempo che forse il calcio per tanti, troppi anni, gli aveva tolto.