Il Milan esce dal campo di Reggio Emilia a testa alta e torna a Milano con tre punti pesanti. Nella domenica più difficile, senza Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer e Rebic e con il fiato sul collo dell'Inter di Antonio Conte, la squadra di Pioli si è infatti ritrovata dopo due pareggi e ha poggiato le basi per una vittoria brillante e meritata grazie al lampo iniziale di Rafael Leao: un gol da record, che ha permesso al Diavolo di indirizzare la gara e controllarla senza grandi affanni.

I 6 secondi e 76 centesimi con i quali il Milan ha trovato immediatamente la rete del vantaggio, non sono però stati frutto del caso come ha spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa: "La squadra ha capitalizzato uno schema che abbiamo costruito allenamento dopo allenamento, a Milanello mica pettiniamo le bambole – ha dichiarato con un sorriso il tecnico rossonero – Calhanoglu, Diaz e Leao sono stati molto bravi a far sì che una situazione preparata si concretizasse".

La gioia di Rafael Leao

"È chiaro che questo ci ha permesso di cominciare molto bene la partita dal punto di vista tattico e mentale – ha aggiunto Pioli – Durante la settimana studiamo gli avversari, ci prepariamo e proviamo delle situazioni per provare a metterli in difficoltà. Oggi ci è andata bene". In attesa di ritrovare i quattro grandi assenti e a pochi giorni dal big match con la Lazio, che il Milan dovrà affrontare anche con un centrocampo totalmente inedito (con i biancocelesti mancherà anche Kessie, che verrà squalificato dal giudice sportivo), a sorridere per la vittoria contro il Sassuolo è stato anche lo stesso Rafael Leao: tornato decisivo dopo alcune partite sottotono. "Il gol più veloce di sempre della Serie A? Sì, l'avevamo preparato in allenamento – ha confermato il portoghese – Ma noi siamo il Milan e per noi questa partita era importante, perché avevamo perso dei punti nelle precedenti gare".