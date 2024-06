video suggerito

Il girone più assurdo degli Europei si chiude con tutte le squadre a 4 punti: solo una è fuori

A cura di Ada Cotugno

Neanche gli ultimi minuti sono riusciti a rovinare il perfetto equilibrio che regna nel Gruppo E, il più assurdo di questi Europei. Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina sono finite tutte a 4 punti, in una situazione irreale che ha costretto tutti a dare uno sguardo approfondito ai criteri per il passaggio agli ottavi di finale: alla fine dei giochi soltanto una squadra andrà a casa, mentre tre si qualificheranno per il turno successivo.

Alla fine a superare il girone al primo posto in modo del tutto inaspettato è la Romania, portata in alto dalla vittoria all'esordio per 3-0 contro l'Ucraina che le ha permesso di avere la meglio anche sul Belgio nonostante la sconfitta nello scontro diretto. Lukaku e compagni dovranno accontentarsi del secondo posto che, vista la situazione molto particolare, resta comunque un trionfo.

Perché Romania e Belgio sono agli ottavi

L'1-1 contro la Slovacchia basta alla Romania per strappare il primo posto nel girone ed evitarsi l'accoppiamento con la Francia agli ottavi di finale. Il pericolo di pescare un avversario così grande, o ancora peggio di essere eliminati dal torneo, è stato scampato grazie al gol su rigore di Marin che ha riportato la partita sul pareggio dopo la rete della nazionale slovacca.

Il risultato rovina invece il Belgio che viene condannato alla seconda posizione a causa del minor numero di gol segnati in questa fase. Anche i Diavoli Rossi hanno 4 punti dopo il pareggio per 0-0 contro la Repubblica Ceca, hanno la tessa differenza reti della Romania (ossia 1), ma agli Europei hanno segnato solo 2 reti a differenza delle 4 degli avversari. Per questo non saranno in testa al girone e, come se non bastasse, dovranno affrontare la Francia per sperare di qualificarsi ai quarti. Lo stesso discorso sulla differenza reti si applica per le gerarchie di tutto il Girone: la Slovacchia è ferma a 0, l'Ucraina con -2 è l'unica eliminata.

La beffa dell'Ucraina, a casa con 4 punti

Se la Slovacchia ha ancora buone speranza di passare agli ottavi nel gruppo delle migliori terze grazie ai suoi 4 punti e a una differenza reti di 0, il destino non ha sorriso per niente all'Ucraina che ha subito la beffa più grande di questi Europei. La squadra ha gli stessi punti delle altre tre presenti nel girone ma è stata comunque eliminata a causa della differenza reti di -2.

Un ritorno a casa cocente per loro e anche un paradosso molto particolare, dato che ci sono alcune squadre che hanno accumulato meno punti nella fase a girone ma che saranno comunque ripescate dal gruppo delle migliori terze. Una fine decisamente amara per l'unica squadra eliminata in questo girone.