video suggerito

Kily Gonzalez piange disperato fuori dallo stadio, si vergogna della sua squadra: “È un orrore” Kily Gonzalez, l’ex calciatore con un passato nell’Inter si è lasciato andare alle lacrime dopo la pesante sconfitta con l’Aldosivi. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kily Gonzalez sta vivendo un momento di grande difficoltà. L'ex calciatore che in passato ha vestito anche la maglia dell'Inter è crollato a livello psicologico, come mostrato da alcune foto che hanno fatto capolino sul web. L'allenatore dell'Unión de Santa Fe è stato pizzicato in lacrime all'esterno dello stadio. Immagini che parlano da sole, con i collaborati che hanno provato senza troppa fortuna a consolarlo.

Kily Gonzalez, l'ex Inter allenatore dell'Union è disperato

La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta contro l'Aldosivi. Questa squadra che era l'ultima in classifica in solitaria prima del confronto si è imposta per 2-1 agganciando proprio l'Union a quota 8. Una debacle pesante per la formazione del Kily, che già in conferenza stampa dopo l'incontro aveva esternato la sua delusione con uno stato d'animo molto triste: "Sono due anni che ricevo critiche. Non possiamo permetterci di giocare così. Voglio scusarmi con la gente dell'Union".

Di fronte alla delusione del popolo biancorosso, incredulità da parte di Gonzalez che ha fatto autocritica per quanto fatto in campo dai suoi nell'impianto José María Minella: "Non riesco a credere alla partita che abbiamo giocato. Nel calcio, devi essere umile e oggi non siamo stati all'altezza. È un esame di realtà; non siamo andati come avremmo dovuto. La situazione attuale in campionato è terribile".

Perché Kily Gonzalez piangeva dopo la sconfitta con l'Aldosivo

Ecco allora lo sconforto all'esterno dello stadio dopo il match. Gonzalez saluto sui gradoni con le mani sul volto e in lacrime, mentre alcuni suoi collaboratori provano a consolarlo. Vergogna e tristezza da parte di Cristian Alberto Peret González, meglio conosciuto come Kily che dopo la fortunata parentesi al Valencia, all'Inter vinse dal 2003 al 2006 uno Scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia: "Sono triste; dobbiamo fare punti. Nel calcio non puoi permetterti di giocare così, con orrore. Non puoi rilassarti, perché ti colpiranno in bocca e ti inchioderanno. Oggi ci hanno inchiodati. Dobbiamo chinare la testa e chiedere scusa alla gente di Unión, anche se a loro non importa niente di quello che dico oggi. Devono davvero maledirmi. La vergogna sportiva c'è, la sento più che mai".