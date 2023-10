Il Giappone gioca a calcio in maniera favolosa: il quarto gol al Canada in stile Holly e Benji Il Giappone gioca a calcio in maniera favolosa e piega anche il Canada con un poker, il quarto nelle ultime cinque partite: l’ultima rete dei nipponici è in pieno stile Holly e Benji. Dal recupero al tiro, tutto in 8 secondi: tutto bellissimo.

A cura di Vito Lamorte

Il Giappone si sta ritagliando un posto sempre più centrale nel mondo del calcio. La selezione nipponica dai Mondiali del Qatar ha messo in mostra una grande organizzazione tattica oltre a ottime individualità: dall'inizio del 2023 ha disputato sette gare e il bilancio dice 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La squadra allenata da Hajime Moriyasu non solo vince, ma gioca davvero in maniera favolosa: l'ultima dimostrazione è arrivata nell'amichevole col Canada. Una sfida sempre in controllo di Minamino & co, che si è conclusa con roboante 4-1 e la festa del Great Swan Stadium di Niigata.

Il Giappone ha mostrato tutta la sua forza e la sua qualità offensiva e per concludere in bellezza il poker rifilato ai canadesi, all'inizio del secondo Endo e compagni si sono divertiti in una giocata che subito è stata definita ‘in stile Holly e Benji'.

Yūta Nakayama ha effettuato un passaggio lungo a Takumi Minamino, che ha controllato al limite dell'area grande e ha girato al centro a Junya Ito: nonostante il passaggio del suo compagno fosse alto e fosse circondato da diversi difensori, l'attaccante dello Stade Reims non si è innervosito e ha toccato la palla con il petto, giocandola con nonchalance verso il dischetto del rigore per l'arrivo di Ao Tanaka.

Il numero 17 ha scaricato il pallone in rete con un colpo di destro dal basso verso l'alto, forte e angolato. L'azione è iniziata a centrocampo ed è terminata quasi nell'area piccola per un totale di otto secondi: una giocata che ha suscitato gli applausi di tutti i tifosi presenti al Great Swan Stadium di Niigata.

Pochi minuti dopo il Canada ha accorciato le distanze ma la partita è finita 4-1 tra gli applausi dei tifosi giapponesi per i loro beniamini.

È la quinta vittoria consecutiva per il Giappone, che nella ultime cinque uscite ha segnato con una media di di 4,4 gol a partita: dopo il 6-0 al San Salvador è arrivato il 4-1 al Perù, il 4-1 alla Germania, il 4-2 alla Turchia e il 4-1 al Canada. Una macchina da gol. E che gol.