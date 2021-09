Il gesto speciale di Tuchel: paga l’intervento al cuore del figlio della governante In occasione della sua esperienza a Parigi come allenatore del Psg, Tuchel si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di una sua dipendente. Il tecnico tedesco ha aiutato la donna, in un momento difficile della sua vita. Grande generosità da parte dell’attuale manager del Chelsea.

A cura di Marco Beltrami

Thomas Tuchel non è solo uno degli allenatori più abili e vincenti del panorama calcistico continentale, ma anche una persona speciale. Il tecnico tedesco campione d'Europa con il suo Chelsea si è reso protagonista di un gesto di grande generosità ai tempi della sua esperienza in terra francese al Psg. Il classe 1973 ha aiutato una sua dipendente che si trovava in una situazione di grande difficoltà.

Dal 2018 al 2020 Thomas Tuchel ha guidato il Psg ottenendo successi su successi in patria, e raggiungendo una finale di Champions. Dopo l'esonero a sorpresa da parte dei bleus, l'ex Borussia Dortmund non ha perso tempo per salire sul tetto continentale con il suo Chelsea. A Parigi ha lasciato un segno indelebile non solo in campo, ma anche fuori a giudicare da un aneddoto rivelato dal sito Canal Supporters, che ha trovato conferme nella stampa transalpina.

Tutto risale al momento del suo arrivo sotto la Tour Eiffel, quando ha trovato casa nella periferia parigina. Tuchel ha ingaggiato un'anziana signora di origini filippine, come governante per le sue figlie e colf. In breve tempo, la donna è diventata praticamente una persona di famiglia, e il manager tedesco ha stretto con lei un bellissimo rapporto. Conoscendo la sua dipendente, Tuchel ha scoperto che lavorava per poter mettere da parte dei soldi per una delicata operazione al cuore a cui si sarebbe dovuto sottoporre uno dei suoi figli.

A quel punto Tuchel ha deciso di coprire tutte le spese mediche del ragazzo, e pagare di sua tasca anche l'operazione. Un gesto splendido quello di Tuchel che poi non si è fermato. Proprio negli ultimi mesi della sua permanenza in terra transalpina, l'ex mister del Psg ha deciso di fare un ulteriore regalo alla governante realizzando il suo sogno di tornare nelle Filippine per riunirsi con la sua famiglia. Il tecnico infatti ha acquistato una bella casa nelle Filippine per la famiglia della signora, per ringraziarla per tutte le sue attenzioni.