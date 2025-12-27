Il gesto di Alena Seredova quando vede suo figlio Louis Thomas Buffon entrare in campo contro la Juve

All'Arena Garibaldi di Pisa la Juventus nel secondo tempo era riuscita a passare in vantaggio grazie al gol di Kalulu il quale era riuscito a trafiggere la soldissima difesa della squadra di casa portando in vantaggio i bianconeri. Una condizione che ha portato immediatamente il tecnico di casa, Alberto Gilardino, a cambiare qualcosa provando il tutto per tutto inserendo subito giocatori offensivi: come Louis Thomas Buffon.

Il figlio di Gigi, ex portiere, capitano e leader della Juventus e della Nazionale italiana avuto con la showgirl e attrice Alena Seredova, prima moglie dell'ex portiere campione del mondo a Berlino, è stato gettato nella mischia nel tentativo di mettere in difficoltà i ragazzi di Spalletti. Era il minuto 84 e il suo ingresso era decisivo per cercare di fare il tutto per tutto affinché arrivasse il pareggio. Un momento che proprio mamma Alena non si è voluta perdere. La Seredova, inquadrata in tribuna dalle telecamere, è stata immortalata mentre chiacchiera con qualcuno e poi all'improvviso tira fuori il suo smartphone rosa.

Il momento in cui Buffon entra in campo contro la Juventus.

Alena Seredova infatti era ferma col braccio mentre aveva tra le mani il suo smartphone cercando di non perdere un secondo di quell'ingresso in campo di suo figlio. L'ha immortalato dal momento in cui è stata alzata la lavagnetta da parte del quarto uomo fino al momento in cui Louis Thomas non ha messo piede in campo. Vedere Buffon affrontare la Juventus di certo non è cosa di tutti i giorni. Un colpo anche per gli stessi tifosi bianconeri vedere il figlio di una delle bandiere della Juventus indossare un'altra maglia e affrontare proprio la Vecchia Signora.

Buffon ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca, paese d'origine di sua madre. Proprio di recente la Seredova, a margine delle due triplette a distanza ravvicinata segnate da Buffon con la maglia della selezione ceca Under 19, contro Azerbaigian e Irlanda del Nord, aveva spiegato: "Gli auguro di riuscire a fregarsene altamente di quei commenti stupidi che leggo sotto ogni articolo. – disse un mese fa ai media cechi -. Io lo so per esperienza personale, ma a quell'età… La gente può essere davvero cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani. Probabilmente lo scrivono soprattutto perché ha scelto la Cechia".