Il gesto del Liverpool verso i tifosi spiega perché "non camminerà mai da solo": biglietti a prezzi congelati La consultazione del club attraverso un sondaggio non è stata una mossa propagandistica: ha ascoltato le istanze dei sostenitori e bloccato il costo dei tagliandi.

La decisione presa dal Liverpool dà un senso a quel "you'll never walk alone" che i tifosi intonano prima di ogni match. "Non camminerà mai da solo" non è solo un slogan e la sensibilità mostrata dalla società nei confronti del popolo reds non passa inosservata. La consultazione previo sondaggio avviata qualche tempo fa tra gli affezionati non è rimasta inascoltata. Il club ha deciso di congelare i prezzi dei biglietti per la prossima stagione (2025-2026), resteranno immutati anche in caso di vittoria della Premier League. È l'ottava volta in dieci anni che tende una mano ai sostenitori agendo in controtendenza rispetto alla linea adottata dalle altre squadre che hanno alzato i costi dei tagliandi per accedere allo stadio.

Quanto costa entra ad Anfield Road? Il tagliando junior non andrà oltre le 9 sterline (10,83 in euro), stesso ammontare che occorre (a prescindere dalle differenti tipologie d'ingressi) per sedersi nel settore "main stand upper". Nel settore Kop un adulto può acquistare il biglietto più economico pagando 39 sterline (46 euro) oppure 45 sterline (54 euro) per il più costoso, mentre servono 61 sterline (circa 74 euro) per la tribuna. Come 15 anni fa.

L'unione fa la forza. Potrebbe essere definita così la straordinaria compattezza mostrata dai tifosi del Liverpool mostrata anche in altre occasioni: 9 anni fa – come citato dal Telegraph – lo sciopero del pubblico per un rincaro dei tagliandi indusse la società a rivedere le proprie decisioni. Gli incassi che arrivano dalla voce "biglietti" attualmente corrispondono a circa 80 milioni di sterline (96 milioni in euro) all'anno, un importo in notevole aumento rispetto a 10 anni fa. Se la curva degli introiti è verso l'alto è anche per le rinnovate condizioni dell'impianto.

Fin qui il quadro che arriva da Liverpool ma quanto costa andare allo stadio negli altri Paesi e in Italia? L'ultimo rilevamento nell'ambito del Football Price Index fa riferimento a un campione di due anni fa: il dato più significativo è relativo al costo dei tagliandi per accedere al settore di curva, quello meno costoso all'interno di uno stadio. La Serie A Enilive si è dimostrata la più economica, con un costo medio di circa 45 euro per biglietto, la metà rispetto alla Bundesliga (circa 90 euro, il più caro in Europa): è il prezo più basso in assoluto rispetto alla Premier League, alla Ligue 1 e alla Liga.