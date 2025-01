Il Genoa è inarrestabile, vince e inguaia il Monza: partita decisa dai gol di due difensori

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Al Genoa bastano i gol di De Winter e Vasquez per stendere il Monza di Bocchetti. La cura Vieira funziona ancora per i liguri che sotto il diluvio di Marassi battono di misura i brianzoli che restano ultimi con 13 punti a -6 dalla salvezza. Di contro invece Pinamonti e compagni con questo successo si portano a 26 lunghezze e fanno un bel balzo avanti in classifica raggiungendo Udinese e Torino. I gol realizzati entrambi nella ripresa portano la firma di due difensori, ovvero De Winter e Vasquez. Nei primi 45 minuti invece Pinamonti si fa parare un rigore da Turati.

Pinamonti fallisce un calcio di rigore nel primo tempo

Nel primo tempo la partita si è presentata subito molto movimentata con le due squadre pronte subito ad affondare il colpo. Ci prova per primo il Genoa con il tentativo da parte dei. liguri con una conclusione di Miretti, palla respinta ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Gli ospiti non restano di certo a guardare e sprecano una grande occasione per passare in vantaggio. La squadra di Bocchetti prova ad andare nello spazio con la palla che finisce da Maldini a Kyriakopoulos il quale calcia di prima intenzione non trovando la porta per un soffio.

Il Genoa reagisce immediatamente ancora con una buona iniziativa di Miretti, colpo di testa di Pinamonti e gran risposta in angolo di Turati. Ma la grande occasione per trovare il gol capita proprio sui piedi di Pinamonti che si presenta dal dischetto per via di un calcio di rigore fischiato dall'arbitro dopo un fallo di Kyriakopoulos su Vazquez. L'ex attaccante del Sassuolo però si lascia ipnotizzare da Turati che respinge il tentativo di tiro dagli undici metri dell'attaccante rossoblù lasciando la partita ancora ferma sullo 0-0.

Il Genoa la vince nel secondo tempo con i gol di De Winter e Vasquez

Dopo l'intervallo però il Genoa va vicinissimo al gol con conclusione a colpo sicuro di Cornet. È il preludio al vantaggi che arriverà poco dopo con De Winter che di testa batte Turati dopo una punizione ben calibrata da Martin. Il Genoa a quel punto prende coraggio mentre il Monza è incapace di reagire. Dopo una girandola di sostituzioni ecco arrivare il raddoppio dei padroni di casa. Cornet va via ancora a destra e mette un cross perfetto su cui irrompe Vasquez che mette al sicuro il risultato per il 2-0 che chiude la partita.