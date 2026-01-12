Calcio
Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza, Cagliari battuto 3-0: vittoria pesantissima per De Rossi

Vittoria importantissima per il Genoa di Daniele De Rossi nella lotta salvezza: a Marassi battuto per 3-0 il Cagliari. Reti di Colombo, Frendrup e Ostigard per il Grifone.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza: la squadra di Daniele De Rossi ha battuto per 3-0 il Cagliari e con questa vittoria il Grifone aggancia proprio i sardi a 19 punti in classifica, portandosi a +5 sulla ‘zona rossa'.

Un gol nei primi minuti di Colombo e due nel finale, le firme di Frendrup e Ostigard, hanno permesso ai liguri di portarsi a casa 3 punti importantissimi dopo il pareggio di San Siro contro il Milan dello scorso turno.

Immagine

Secondo quanto riporta Opta, dall'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa (11ª giornata) solo l'Inter (18) ha segnato più gol del Grifone (16) in SerieA e nessuna squadra vanta più marcatori differenti dei rossoblù nel torneo (9, come Bologna e Juventus).

Colmbo apre, Frendrup e Ostigard chiudono: vince il Genoa

Il Grifone è tornato alla vittoria al Ferraris con una prestazione meno semplice di quello che può dire il risultato. A spianare la strada al netto trionfo del Genoa è stato Lorenzo Colombo, che ha infilato in diagonale Caprile un assist fantastico di Malinovskyi. Il Cagliari è uscito alla distanza ma non è stato concreto negli ultimi 16 metri.

Nella ripresa il Cagliari spreca una chance enorme con Luvumbo, che a tu per tu con Leali non trova il gol, e prova a reagire con una conclusione dalla distanza di Idrissi. Da lì in poi però i rossoblù si disuniscono: Frendrup colpisce per primo, Ostigard chiude i conti e la squadra sarda va definitivamente al tappeto.

Immagine

Genoa-Cagliari, il tabellino

RETI: 7′ Colombo, 75′ Frendrup, 78′ Ostigard.

GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostiguard, Vasquez; Norton-Cuffuy (46′ Masini), Frendrup, Malinovskyi (73′ Thorsby), Ellertsson (80′ Sabelli), Martin; Vitinha (80′ Messias), Colombo (73′ Ekhator). A disposizione: Sommariva, Cuenca, Fini. Lysionok, Nuredini, Otoa, Stanciu, Venturino. Allenatore: Daniele De Rossi.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Palestra, Rodriguez (46′ Idrissi), Luperto, Obert; Adopo, Prati, Mazzitelli (67′ Zappa); Luvumbo (60′ Gaetano), Esposito (67′ Borrelli), Kilicsoy. A disposizione: Sherri, Cocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

ARBITRO: Federico Lapenna.

Cagliari
Calcio
Genoa
Live
Serie A
Juventus in campo con la Cremonese: Spalletti sceglie ancora David dal 1' con Yildiz e Miretti
Il Genoa batte tre colpi nella lotta salvezza, Cagliari battuto 3-0: vittoria pesantissima per De Rossi
Calcio
