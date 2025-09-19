Il Gallo Belotti canta due volte a Lecce, il Cagliari vince 2-1: Pisacane al 3° posto per una notte

Una doppietta di Andrea Belotti ha regalato la vittoria al Cagliari in casa del Lecce per 2-1: ottima prestazione per la squadra di Pisacane, che vince la seconda partita di fila e si porta al terzo posto per una notte.

Una doppietta di Andrea Belotti ha regalato la vittoria al Cagliari in casa del Lecce per 2-1. Ottima prova caratteriale degli uomini di Fabio Pisacane, che dopo essere andati in svantaggio non hanno perso il contatto col match e sono rimasti ‘dentro' la partita: le due reti del Gallo regalano 3 punti fondamentali ai rossoblù e la seconda vittoria consecutiva per i sardi, che si portano al terzo posto per una notte.

Secondo quanto riporta Opta, Andrea Belotti è il primo giocatore a segnare una marcatura multipla (doppietta oggi contro il Lecce) alla sua presenza numero 350 in Serie A, tra coloro che hanno esordito nell'era dei tre punti a vittoria.

Il Gallo Belotti canta due volte a Lecce, il Cagliari vince 2-1

Dopo tante difficoltà e momenti complicati, Belotti squarcia il velo e si prende la scena a Lecce con una doppietta che regala una bella vittoria al Cagliari. Primo double in maglia sarda per il Gallo, che è arrivato negli ultimi giorni di mercato in Sadegna e si è messo subito a disposizione di Fabio Pisacane.

Terza sconfitta consecutiva per il Lecce, che esce tra i fischi del pubblico del Via del Mare.

Lecce-Cagliari, il tabellino

RETI: 5′ Tiago Gabriel (L), 33′ e 71′ rig. Belotti (C).

LECCE (4-3-3): Falcone – Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (46′ Ndaba) – Coulibaly, Ramadani (73′ Camarda), Sala (46′ Kaba) – Pierotti, Stulic, Sottil (61′ Morente). A disposizione: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, N’Dri, Perez, Helgason, Veiga, Banda, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile – Palestra, Mina, Luperto, Obert – Adopo (72′ Zappa), Prati (60′ Felici), Deiola – Folorunsho – Esposito S. (60′ Gaetano), Belotti (72′ Kilicsoy). A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro. Allenatore: Fabio Pisacane.

ARBITRO: Luca Zufferli sez. Udine (Di Gioia-Yoshikawa; IV Tremolada; VAR Gariglio-Serra).