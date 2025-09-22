Il freddo saluto tra Garnacho e un suo ex compagno di squadra allo United: un solo gesto pur di evitarsi

Il Manchester United rialza la testa dopo la pesante sconfitta 3-0 nel derby contro il City di Guardiola nell'ultimo turno di campionato. Ruben Amorim è rimasto in bilico per l'intera settimana e per questo la partita contro il Chelsea era diventata di fondamentale importanza. Ma all'Old Trafford i Red Devils si sono imposti con il punteggio di 2-1 raddrizzando un po' la situazione. Ma la sfida contro il Chelsea era anche l'occasione per rivedere allo Old Trafford Alejandro Garnacho tornato nel suo vecchio stadio da giocatore dei Blues.

L'argentino ha lasciato con non poche polemiche lo United. Non utilizzato da Amorim nella finale di Europa League contro il Tottenham, l'argentino ha preferito trovare subito un'altra soluzione. Nel Chelsea però contro i Red Devils Maresca ha deciso di non farlo giocare dall'inizio né di farlo entrare. C'è stato un momento però in cui l'argentino si è riscaldato sommerso dai fischi dello stadio. Un istante immortalato da alcuni video dei tifosi che hanno ripreso anche il freddo saluto che c'è stato tra Garnacho e il difensore Yoro.

I due si stavano riscaldando lungo la linea di fondo. Tanti gli ex di turno che si sono incrociati in quel frangente, così come Garnacho. L'argentino si avvia velocemente ad effettuare una sorta di riscaldamento quando di fronte a lui appare proprio Yoro. L'argentino sembra avvicinarsi dritto verso di lui ma a un certo punto accade qualcosa. Il volto di Garnacho cambia, evidentemente la predisposizione di Yoro non era la stessa dell'argentino. E così i due si sfiorano.

Nessun abbraccio, nessuna stretta di mano, ma solo una sorta di spallata inevitabile a quel punto quando i due erano ormai vicinissimi. Yoro così tira dritto per la sua strada mentre Garnacho saluta tranquillamente un altro suo ex compagno di squadra come Mainoo che non ha problemi a ricambiare il suo saluto. Anche Joshua Zirkzee ha stretto la mano a Garnacho, ma lo strano incontro con Yoro indica chiaramente la tensione tra alcuni elementi della squadra dello United e l'ala.