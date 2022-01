Il fratello si toglie la medaglia del secondo posto, Inaki Williams lo fulmina: “Rimettila” Inaki Williams fulmina suo fratello che si è tolto la medaglia del secondo tempo nel corso della premiazione. Il giocatore dell’Athletic Bilbao lo richiama a gran voce: “Rimettila”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Real Madrid si è aggiudicato la Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. I gol di Modric e Benzema hanno consentito alla squadra di Ancelotti di alzare il primo trofeo della stagione schiacciando 2-0 i baschi. Ma a fare scalpore in Spagna è stato soprattutto un gesto che ha catturato l'attenzione dei calciatori nel corso della premiazione dell'Athletic Bilbao. I membri della federazione spagnolo stavano premiando la squadra basca con la consegna delle medaglie prima di procedere poi alla consegna della coppa ai Blancos. In quel momento, sulla passerella, sfila Nico Williams, fratello minore del ben più noto Inaki, calciatore che ha fatto e sta ancora facendo la storia dell'Athletic Bilbao.

Nico, a 19 anni, è stato il grande protagonista del mini torneo organizzato dalla Federazione spagnola a Riyad per la consegna della Supercoppa. In semifinale, l'ingresso in campo del classe 2002 è stato determinante dato che ha siglato all'81' il gol che ha ribaltato il risultato consentendo la vittoria per 2-1 dei baschi che si sono così guadagnati la finale contro il Real Madrid. Nonostante questo però, Nico ha ancora tanto da imparare dallo sport e suo fratello maggiore Inaki gliel'ha fatto capire chiaramente. Nico infatti, dopo aver ricevuto per mano di Rubiales la medaglia, ha poi deciso di togliersela dal collo.

Proprio in quel momento è intervenuto suo fratello Inaki, ancora in fila per ricevere il premio. Ha chiamato Nico a gran voce, tanto da far girare tutti coloro che erano presenti in campo in quel momento. Inaki ha mimato a suo fratello il gesto di rimettersi la medaglia sottolineando come fosse sbagliato ciò che aveva fatto poco prima. Nico lo ascolta e si rimette subito la medaglia al collo.

Una vera lezione di sportività al mondo intero da parte di Inaki Williams che cerca di far evitare a suo fratello un gesto che purtroppo si ripete troppo speso al termine di una finale o di una gara secca. Era accaduto anche all'Inghilterra dopo la finale persa dalla Nazionale di Southgate agli ultimi Europei contro l'Italia, beccandosi le critiche di mezzo mondo. Inaki ha dimostrato che ci vuole rispetto e orgoglio per ciò che ha ottenuto la squadra in questo torneo.