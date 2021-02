Il calcio italiano riesce finalmente ad abbracciare Drogba. Non Didier, come tutti avrebbero sperato nel corso di questi anni, ma Isaac, il figlio dell'ex campione d'Europa con il Chelsea. Attaccante come lui, il giovane classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Caratese, club della città di Carate Brianza che milita nel campionato di Serie D. Cresciuto tra Chelsea e Guingamp, seguendo fedelmente le orme del padre, Isaac ha tutta la voglia di lanciarsi in Italia e sperare magari di approdare quanto prima tra i professionisti.

La Caratese gli servirà per farsi le ossa, imparare al meglio la lingue e farsi notare da altri club più blasonati. Nato a Parigi nel dicembre del 2000, Drogba Jr si aggregherà subito alla sua nuova squadra con la speranza di poter fare la differenza e aiutarla a raggiungere la Serie C. Non sarà per niente facile dato che la Caratese in questo momento si trova al settimo posto in classifica con 29 punti, a -12 dalla capolista Gozzano che guida con 29.

Drogba si allenava già da mesi alla Caratese

La Folgore Caratese ha dato il benvenuto ad Isaac Drogba con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Un acquisto di prestigio per il club che si assicura un ragazzo molto determinato. Isaac infatti si allena alla Caratese già dallo scorso mese di novembre. Era in prova e in più di un'occasione papà Didier era andato a dare uno sguardo alle prestazioni del figlio prima di concedersi una cena a Milano con l'amico Lukaku.

Un momento di pura euforia per i giocatori della Folgore Caratese con cui l'ex campione d'Europa del Chelsea si concesse a foto, video e selfie. Oggi la notizia del tesseramento che farà felicissima la squadra, il ragazzo, ma soprattutto papà Didier che in Italia ha comunque tantissimi amici nonostante non abbia mai giocato in Serie A. L'obiettivo è quello di farsi notare e crescere sempre di più sotto gli occhi anche di papà Didier.