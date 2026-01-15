Il durissimo messaggio del Real Madrid ai suoi giocatori: “Senza Xabi Alonso la colpa è vostra”

Il Real Madrid adesso non ha più scuse e i giocatori sono chiamati a raddrizzare una stagione che sta prendendo una piega bruttissima. L'esordio di Arbeloa sulla panchina con la sconfitta contro l'Albacete è stato l'ultimo passo falso concesso a Florentino Perez che da ora in avanti chiede di portare a casa i risultati: nulla è irrecuperabile, ma l'inerzia dei Blancos è preoccupante e ora non ci sono più scuse. I piani alti hanno fatto recapitare un messaggio durissimo alla squadra che da oggi sarà considerata l'unica responsabile. Secondo quanto riferito da AS il presidente avrebbe scaricato tutta la responsabilità sui suoi calciatori, specialmente dopo l'esonero di Xabi Alonso che gli aveva fatto da scudo prendendosi le colpe.

Cosa ha detto Florentino Perez ai giocatori del Real

L'eliminazione dalla Coppa del Re è stata l'ultima sconfitta concessa dalla società ai giocatori dei Blancos che da oggi si assumeranno tutte le responsabilità: dovranno essere loro a salvare la stagione perché non hanno più scuse. Xabi Alonso è stato esonerato e con lui è andato via l'ultimo parafulmine concesso dal Real Madrid che nonostante il passo falso ha confermato Arbeloa in panchina fino alla fine della stagione. A giugno ci saranno cambiamenti, ma per il momento è questa la strada da seguire.

Florentino Perez ha scaricato tutte le responsabilità sui giocatori del Real

Per questo il presidente del Real ha fatto capire alla rosa cosa succederà nei prossimi mesi, dove tutti i calciatori saranno sotto ai riflettori e ognuno di loro avrà la responsabilità di salvare il club in questo campionato di transizione, andato molto peggio del previsto. Senza Xabi Alonso è la squadra l'unica responsabile della situazione e a tutti spetta il compito di ricostruire un percorso convincente, a cominciare dalla partita contro il Levante che sarà fondamentale per non spianare al Barcellona la strada verso il titolo.