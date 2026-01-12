Calcio
Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore

Clamoroso ribaltone in casa Real Madrid. I Blancos hanno comunicato ufficialmente l’esonero di Xabi Alonso. Il nuovo allenatore dei Blanocs sarà Alvaro Arbeloa.
A cura di Fabrizio Rinelli
Clamoroso ribaltone in casa Real Madrid. I Blancos hanno comunicato ufficialmente l'esonero di Xabi Alonso. Un fulmine a ciel sereno nel club delle Merengues che attraverso una nota ha anche reso noto il nome del prossimo allenatore: "Decisione presa di comune accordo tra il club e Xabi Alonso. Avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.

Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita". Contestualmente all'annuncio dell'esonero dunque il club di Perez svela il nome del nuovo allenatore: "Il Real Madrid annuncia che Álvaro Arbeloa è il nuovo allenatore della prima squadra. Álvaro Arbeloa è l'allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020".

Il club spagnolo dunque punta su Arbeloa il quale ha allenato la squadra Infantil A nella stagione 2020-2021, vincendo il campionato, la squadra Cadete A nel 2021-2022 e la squadra Juvenil A dal 2022 al 2025. Come allenatore della Juvenil A, ha ottenuto il triplete nel 2022-2023 (campionato, Coppa del Re e Coppa dei Campioni) e il campionato nella stagione 2024-2025. Da calciatore invece come noto Arbeloa ha giocato nel Real Madrid tra il 2009 e il 2016, collezionando 238 presenze vincendo otto titoli: due Champions League, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna.

La decisione di cambiare marcia in panchina è arrivata dunque subito dopo la sconfitta dei Blancos nel Clasico di Supercoppa di Spagna che si è giocato nella notte ieri e che appunto si è portato a casa il Barcellona al termine di una partita molto combattuta e terminata con il punteggio di 3-2 per i catalani. Già al termine della partita Florentino Perez aveva lasciato lo stadio scuro in volto e chiaramente contrariato da quel risultato maturato proprio dinanzi ai rivali storici del Real Madrid. Arbeloa potrebbe essere considerato un traghettatore ma in caso di esito positivo del suo percorso ai Blancos non è detto che non posso proseguire anche per tutta questa stagione e la prossima.

