Uno, due, tre. Kylian Mbappé li ha saltati tutti come birilli mostrando agilità e tecnica nell'esecuzione del dribbling. Uno, due, tre… sono i calciatori del Barcellona che l'attaccante del Psg ha lasciato sul posto, scappando in dribbling da quella selva di gambe che provava a sbarrargli la strada. È stato quello il momento in cui in uno, due, tre secondi al massimo ha umiliato (anche) Lionel Messi. La Pulce ha steso la gamba, il francese gli ha fatto scomparire il pallone con abilità di prestigiatore, evitando la marcatura mentre l'avversario restava a guardare.

La reazione di Messi che ha subito il dribbling di Mbappé

La reazione dell'argentino al numero dell'avversario è emblematica: una volta superato, si ferma. È immobile, non abbozza alcuna reazione. Non bracca Mbappé, lascia che continui l'azione e perfezioni il controllo palla, restando a guardare la destrezza con la quale si fa beffe anche di altri due avversari per uscire (sfera incollata al piede) dall'imbuto e rilanciare l'azione. La sequenza videoclip di quel frangente descrive quanto possa essere stata dura la sconfitta dei catalani nell'andata degli ottavi di Champions. La rabbia e lo sfogo di Piqué, il ‘dieci' argentino che perde le staffe dopo il raddoppio dello stesso Mbappé. La prodezza atletica, acrobatica e tecnica dell'enfant prodige.

Mbappé batte Messi: in 2 gare ha segnato 5 gol

Messi e Mbappé si sono ritrovati l'uno di fronte all'altro in due occasioni, in entrambi i casi si trattava di gare importanti. Com'è finita? Le ha vinte Kylian segnando in totale 5 gol: 2 nel 4-3 inflitto dalla Francia (poi campione del mondo) all'Argentina negli ottavi di finale di Russia 2018; 3 nella gara di Champions di martedì sera. E quanto visto al Camp Nou è sembrato (anche) un ideale passaggio di consegne in chiave Pallone d'Oro tra il sudamericano che ne ha conquistati ben 6 e il francese che ambisce a ottenere il primo della carriera.

La profezia di Kylian svelata da Pochettino

Dopo la vittoria di Barcellona Mauricio Pochettino ha rivelato un curioso retroscena su quanto accaduto nell'immediata vigilia della partita: "Lunedì scorso, in allenamento, mi ha chiesto quante volte avevo vinto al Camp Nou – le parole del tecnico in conferenza stampa -. Una sola volt,a gliel'ho detto. Mi ha risposto: domani vinciamo una seconda volta. È un top player".