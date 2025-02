video suggerito

Il dramma di Van Loo, salvato due volte dal defibrillatore in campo: ora non funziona più Anthony Van Loo, ex difensore belga, si è ritirato nel 2018 dopo che per ben due volte è stato male in campo ed è stato salvato dal defibrillatore sottocutaneo. Che adesso gli crea enormi problemi: "Non funziona più, non abbiamo risposte… il nostro coraggio sta cedendo" ha scritto la moglie disperata sui social.

La storia di Anthony Van Loo, ex calciatore professionista belga, è molto simile a quella del nostro Edoardo Bove con il suo malore accusato in Fiorentina-Inter o dell'ex Inter Christian Eriksen, e il dramma sfiorato con la Danimarca: ha dovuto farsi installare un defibrillatore sottocutaneo che poi lo salvò nel corso di ben due malori avuti in campo, a distanza di diverso tempo, con il pacemaker che svolse il proprio compito perfettamente, salvandogli la vita. Ma adesso sono sorti problemi sul suo funzionamento con l'ultimo intervento chirurgico sull'impianto necessario dopo le anomalie registrate che hanno gettato nello sconforto totale l'ex giocatore e la sua famiglia: "Il nostro morale sta crollando e Anthony è completamente esausto sia mentalmente che fisicamente".

La storia di Van Loo, l'ex difensore salvato due volte in campo dal defibrillatore

L'ex difensore belga Anthony Van Loo è riuscito a proseguire la propria carriera nel Roeselare dopo essere stato dotato di un defibrillatore nel 2008 a seguito di un malore in campo. Nel 2009, mentre giocava una partita è svenuto a causa di un'aritmia cardiaca, ma il suo defibrillatore è stato in grado di riportare il suo cuore a un ritmo normale. Da quell'evento ha continuato a giocare fin quando nel 2018, a 32 anni, è stato vittima di un incidente simile ancora durante una partita. Dopo quell'ultimo evento, Van Loo continuò a giocare per circa 6 mesi fin quando decise di smettere per una riabilitazione più lunga del previsto.

La storia che racconta il dramma di Anthony Van Loo: il defibrillatore non funziona più

Il dramma di Van Loo, il defibrillatore non risponde più: "Non era mai accaduto prima"

Nei primi giorni del 2025, Van Loo si è dovuto sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico per sostituire il defibrillatore, ma sono sorti enormi problemi, con la moglie che ha denunciato la difficilissima situazione sui social network. La consorte ha condiviso la sconvolgente notizia su Instagram: "Stamattina Anthony ha ricevuto il messaggio che il defibrillatore sarebbe stato collegato oggi. Ma nel pomeriggio è dovuto tornare tornato nella sala operatoria perché non funzionava. Naturalmente, questo non era mai accaduto prima" ha continuato la donna, raccontando il dramma.

"Il nostro coraggio cede… anche perché noi stessi ormai non abbiamo risposte"

"Stanno cercando altre soluzioni, ma le opzioni si stanno esaurendo… Ha bisogno di un defibrillatore per proteggersi, basta installarlo e che funzioni. Il nostro coraggio cede" ha poi scritto, "e Anthony è completamente esausto sia mentalmente che fisicamente". Molti hanno risposto manifestando il proprio supporto ma la situazione appare disperata: "Al momento non siamo in grado di rispondere ai messaggi. Al momento non abbiamo l'energia per farlo. Anche perché noi stessi ormai non abbiamo risposte".