Il disperato appello di Vidal ad Alexis Sanchez: "Vattene dall'Inter". Poi tira in ballo Mkhitaryan Alexis Sanchez dopo Inter-Verona si è lasciato andare ad un appello per l'amico ed ex compagno Alexis Sanchez, invitandolo a lasciare l'Inter in tempi brevi.

A cura di Marco Beltrami

Arturo Vidal incontenibile e scatenato nella sua ultima diretta Twitch. Il centrocampista cileno, attualmente svincolato, si è rivolto direttamente al suo collega, connazionale, ed ex compagno di squadra in nazionale Alexis Sanchez per rivolgergli un accorato appello. Non può credere infatti a quanto sta accadendo al Nino nell'Inter con sempre meno concessogli da Inzaghi nonostante una concorrenza a suo dire scadente.

Mentre sullo schermo scorrevano le immagini di Inter-Verona, con Sanchez che ha trovato spazio solo nel finale Vidal si è scatenato. Per lui è inammissibile che un attaccante esperto e talentuoso come l'ex gemello nella Roja possa giocare così poco. Per questo ecco un appello molto diretto: "Alexis, se mi stai ascoltando, per favore lascia l’Inter. È stato un puro sciocco, non sarebbe dovuto tornare".

Un concetto che d'altronde Vidal aveva già espresso al suo amico tempo fa, invitandolo a prendere in considerazione altre proposte: "Lui è più testardo, gli avevo detto l'altra volta di andare in una squadra dove lui piacerebbe, dove la gente lo adorerebbe, ma è testardo". Per avvalorare la sua tesi, ecco l'affondo nei confronti degli altri giocatori dell'Inter. Per Vidal due in particolare meriterebbero di lasciare il posto a Sanchez, ovvero Lautaro Martinez e Mkhitaryan: "Lautaro è un buon attaccante, ma Alexis dovrebbe giocare in questa squadra. Mkhitaryan? Come può giocare prima di Alexis? Gioca lui e non Alexis? Voglio uccidermi".

King Arturo, ex di Juventus e Inter (non saranno contenti i suoi ex tifosi e compagni in nerazzurro) preferirebbe vedere Sanchez giocare in Sudamerica visto che Inzaghi è prevenuto nei suoi confronti: "Mi dà fastidio, mi fa arrabbiare che Alexis sia così, va bene? Come fai a tenere fuori Alexis ,finché non avrà 81 anni? Che rabbia. Preferisco che sia al River piuttosto che all'Inter. Deve giocare dove lo vogliono. Lasciatelo giocare, perché è felice di giocare, ma non così. Non è perché loro sono più bravi di lui, ma perché l'allenatore non lo vuole e basta".