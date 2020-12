“Ieri, con uno scarso rendimento e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le partite in programma per il 2020, un anno speciale per molti aspetti particolari. Stadi vuoti, protocolli Covid, partite rimandate, lunghe soste e un calendario molto serrato. Ma questo non è una scusa, assolutamente. Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per giocare meglio e vincere in modo più coerente. Noi siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno dell’eccellenza in campo!". Con queste parole Cristiano Ronaldo ha commentato la pesante sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina nell'ultima gara del 2020. Il fuoriclasse portoghese ha cercato in tutti i modi di scuotere la propria squadra nella sfida contro i viola all'Allianz Stadium ma i suoi sforzi non sono bastati per evitare brutta debacle. CR7 era riuscito anche a trovare la via del gol, dopo diversi tentativi di fuori area, ma il suo colpo di testa su cross dalla destra di Danilo è stato effettuato in posizione di fuorigioco ed è stato tutto vano.

Dopo le parole di Leonardo Bonucci di ieri sera, che si era scusato per la cattiva prestazione contro la Viola, sono arrivate quelle di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro è stato uno degli ultimi ad arrendersi anche in una serata dove molte cose non sono andate per il verso giusto in casa bianconera. Infine, un messaggio rivolto a tutti i tifosi della Juventus in vista dei prossimi impegni da parte del campione lusitano: "Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e più uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere conclusa e alla fine crediamo di poter festeggiare ancora una volta con i nostri tifosi. Credete in noi, fidatevi della nostra squadra tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e noi ce la faremo!“.