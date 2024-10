video suggerito

Il disastroso rigore di Calhanoglu, gol annullato e punizione per l'Islanda: il regolamento è chiaro Doppio tocco di Calhanoglu sul dischetto al momento del calcio di rigore in Islanda-Turchia. Gol annullato e punizione per i padroni di casa.

A cura di Marco Beltrami

Hakan Calhanoglu ha realizzato dal dischetto il gol del momentaneo 1-1 nella sfida tra Islanda e Turchia, valida per la Nations League. La gioia per la marcatura però è durata poco visto che l'arbitro ha deciso di annullare tutto per un'irregolarità da parte del centrocampista dell'Inter. Quale? Ha toccato il pallone due volte.

Calhanoglu batte un rigore disastroso ma segna

Il perno di centrocampo della Turchia infatti è scivolato proprio al momento della battuta del tiro dagli undici metri. Nonostante tutto è riuscito a concludere con la palla che si è insaccata alle spalle dell'estremo difensore islandese. Quest'ultimo ha subito protestato ferocemente incassando un giallo, mentre Calhanoglu con il pallone sotto il braccio si è involato verso la metà campo.

Dopo qualche secondo però ecco il dietrofront, con il direttore di gara che ha fatto ripartire il gioco con un calcio di punizione dall'interno dell'area dell'Islanda. Riscontrato infatti un doppio tocco di Calhanoglu che in fase di caduta si è calciato la sfera sull'altro piede. Una deviazione che a quanto pare dal Var hanno segnalato all'arbitro che ha subito preso provvedimenti.

Perché il rigore di Calhanoglu è stato annullato

Il regolamento in questi casi parla chiaro, con il battitore del rigore che non può in alcun modo toccare la palla due volte, anche in modo involontario. Quando si concretizza questa situazione, si riparte appunto con una punizione per gli avversari. E così è stato, in Islanda-Turchia, con Calhanoglu che se l'è presa ovviamente con la sfortuna.

Calhanoglu si prende una bella rivincita con il rigore del 2-1

L'ex Milan ha avuto modo di rifarsi nel secondo tempo sempre su calcio di rigore. Questa volta nessuna sorpresa per lui che ha permesso alla nazionale turca di piazzare il sorpasso in casa della formazione nordica.