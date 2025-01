Il disastro di Juric al Southampton, tre sconfitte consecutive: la retrocessione è quasi certa

video suggerito

La cura Juric al momento non ha sortito nessun effetto al Southampton che sembra andare incontro a una retrocessione quasi certa. Da quando l'ex allenatore della Roma ha accettato l'avventura in Premier League niente è andato per il verso giusto: i Saints sono ultimi in classifica con 6 punti conquistati in 20 partite e da quando siede in panchina non ha mai vinto. Sono tre le sconfitte consecutive, l'ultima il 5-0 casalingo contro il Brentford che ha fatto scattare la prima contestazione tra i tifosi.

Il bilancio disastroso di Juric al Southampton

Dopo la fine dell'avventura con la Roma l'ex Toro ha deciso di rimettersi subito in gioco accettando una piazza difficile. Il Southampton era ultimo in classifica e sperava in un cambio di marcia grazie all'esperienza di Juric che si era presentato ai suoi nuovi tifosi con fiducia e ambizione. Eppure al momento nella sua gestione non c'è niente di positivo: da quando è in Inghilterra ha trovato soltanto tre sconfitte pesantissime, ha subito 8 gol ed è riuscito a farne segnare soltanto uno.

Niente è cambiato anzi, la situazione è perfino peggiorata perché tra il Southampton e la salvezza c'è un solco di 10 punti che difficilmente verrà colmato. I Saints hanno accumulato appena 6 punti in 20 partite giocate e neanche il cambio della guardia in panchina è servito a dare quella sferzata di energia che tanto mancava. Di certo non tutte le colpe ricadono su Juric che si è trovato tra le mani una squadra incompleta e piena di lacune, ma l'allenatore non è ancora riuscito a lanciare qualche segnale positivo. Per questo dopo l'ultima sconfitta per 5-0 alcuni tifosi hanno fatto partite una contestazione contro di lui e il suo modo di giocare.

Nessuno è soddisfatto e qualcuno ha addirittura invocato un esonero precoce che renderebbe la stagione di Juric un vero incubo: la retrocessione è quasi certa, ma i Southampton con 16 sconfitte su 20 potrebbe anche conquistarsi il triste titolo di squadra peggiore di tutta la storia della Premier League.