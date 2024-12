Juric si presenta al Southampton, cita l’Atalanta in conferenza: “La gente non mi conosce”

video suggerito

Ivan Juric può cominciare ufficialmente la sua avventura al Southampton. Dopo aver rescisso il suo contratto con la Roma l'allenatore è volato in Inghilterra per sedersi sulla panchina dei Saints, squadra ultima in classifica in Premier League e in piena crisi dopo un inizio di campionato davvero pessimo. Sarà una missione complicata per lui che ha deciso di rimettersi in gioco subito dopo l'esonero, senza aspettare l'inizio di un nuovo campionato.

Non è un allenatore conosciutissimo dal pubblico inglese e per questo nella sua prima conferenza stampa (condotta interamente in inglese senza nessun interprete) ha spiegato qual è il suo stile di gioco, citando una squadra italiana che lì è conosciuta davvero bene.

Juric al Southampton si ispirerà all'Atalanta

La curiosità attorno all'allenatore è davvero tanta, soprattutto perché i Saints in questo momento sono davvero disperati. Serve una scossa, un cambio di marcia immediato per evitare una triste retrocessione, e Juric è stato scelto dalla società per portare avanti questa missione. Oltre alle dovute presentazioni con i giornalisti ha spiegato il suo stile di gioco: "È uno stile ad alta pressione. Quello che voglio dalla mia squadra è che sia molto competitiva, solida e con il tempo miglioreremo nel possesso palla e nell’attacco. La prima cosa che voglio è renderci competitivi in ​​ogni partita".

Poi fa un ammissione ai tifosi che probabilmente non lo conoscono molto bene. Nelle sue esperienze migliori non è mai stato in Europa, ma il riferimento per il suo impianto di gioco è quello dell'Atalanta, un club che in Premier hanno imparato a conoscere bene negli ultimi anni: "Forse la gente non conosce il lavoro che ho fatto a Torino o a Verona perché non abbiamo giocato in Europa, ma il mio stile è quello dell’Atalanta. Vogliamo pressare alto e giocare bene".