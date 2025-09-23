Il CT dell’Austria è di nuovo in ospedale: Ralf Rangnick ha subito un altro intervento chirurgico

Ralf Rangnick è nuovamente in ospedale. La situazione non è seria, giusto dirlo subito, ma il Commissario Tecnico dell'Austria per la terza volta nell'arco di pochi mesi è stato ricoverato. Il problema alla caviglia non è risolto, anzi si è riacutizzato. Rangnick, che in occasione della partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026 con la Bosnia, era stato visto sul campo in bicicletta, tiene in ambasce tutto l'ambiente, anche per una questione puramente tecnica. Perché la settimana prossima vanno fatte le convocazioni per le sfide dell'Austria di ottobre. Ma la questione priorità, pallone a parte, è sempre la salute.

Rangnick è una vecchia volpe delle panchine. Da anni quando c'è una squadra che naviga in cattive acque si fa il suo nome. Ha allenato diverse squadre della Bundesliga, ma pure il Manchester United. Da tre anni è il selezionatore dell'Austria. Lo scorso giugno aveva subito un intervento, alla caviglia. L'operazione era andata bene, tecnicamente, ma nei giorni successivi alle dimissioni dall'ospedale è dovuto tornare nuovamente in ospedale a causa di una infezione. Quel ricovero d'urgenza aveva preoccupato. Ma fortunatamente tutto è stato superato.

Il ritorno in panchina, suggellato da due pesantissimi successi che avvicinano l'Austria ai Mondiali (che non disputa dal 1998), aveva dato serenità. Ora, però, i media austriaci hanno fatto sapere che da oltre una settimana è in ospedale, a Monaco di Baviera, curato da uno specialista, Johannes Gabel. E la degenza di Rangnick continua e pare che non sia breve. Da qui l'allarme per le partite di ottobre dell'Austria, con le annesse convocazioni. Il suo vice Lars Kornetka.