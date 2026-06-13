Milan in stallo per il ruolo di ds: spunta Markus Krosche, chi è l’ultimo nome della scuderia di Rangnick

Il Milan è ancora alla finestra per trovare il sostituto ufficiale di Max Allegri ma anche per definire l’organigramma necessario per il nuovo campionato 2026/2027: come direttore sportivo c’è anche Krosche, altro nome del mondo Red Bull vicino a Rangnick.

C'è un nome nuovo nell'universo Milan, pronto a diventare il nuovo direttore sportivo al posto di Igli Tare. Si tratta di Markus Krosche diventato nelle ultime ore uno dei principali candidati: tedesco di 45 anni, ex giocatore, oggi apprezzato dirigente e direttore sportivo in Germania. Ma soprattutto una figura che orbita attorno alla galassia Red Bull coordinata in qualità di Global Sports Director da Ralf Rangnick, che pur avendo declinato la proposta rossonera, sembra avere intenzione di "piazzare" un proprio uomo nella nuova dirigenza del club di Cardinale.

La strategia del Milan di Cardinale: candidati stranieri, sale Markus Krosche

Le ultime voci attorno alla volontà del patron Gerry Cardiale confermano l'intenzione ferrea di costruire un Milan internazionale anche nella struttura del nuovo organigramma societario. Non è un mistero che l'allenatore che verrà, malgrado non ne si conosca ancora il nome, "dovrà parlare inglese" e sarà straniero. Pochi ma chiari indizi che appaiono anche le basi per la ricerca del nuovo direttore sportivo, ruolo rimasto vacante dopo la partenza di Igli Tare congiunta all'addio di Max Allegri in panchina.

Tra gli ultimi nomi che rispondono all'appello di Cardinale si è fatto prepotente il nome di Markus Krosche, attualmente all'Eintracht Francoforte, con un passato al Lipsia e stretto collaboratore di Rangnick. Una pista molto calda a tal punto che ci sarebbero stati primi contatti, senza però lasciare altre soluzioni, sempre tedesche come Devin Ozek, cresciuto nella dirigenza dal Bayer Leverkusen e svincolato dal Fenerbahce, alternativa a Ramon Planes, svincolatosi dall'Al-Ittihad, oggi ben più distante dal Milan.

Markus Krosche, 45 anni è dal 2021, dove ha vinto anche una Europa League

Chi è Markus Krosche, possibile ds del Milan: re delle plusvalenze ha fatto grande l'Eintracht

Krosche da direttore sportivo è molto apprezzato in Germania e per lui parlano i fatti tra plusvalenze e colpi di mercato che hanno fatto la fortuna delle casse dell'Eintracht. Ad esempio, Hugo Ekitiké, acquistato per 31,5 milioni di euro nel 2024 e venduto appena un anno dopo a 95 milioni oppure le operazioni Marmoush e Kolo Muani, arrivati a parametro zero in momenti diversi e rivenduti rispettivamente a 75 e 95 milioni di euro. C'è anche Pacho, difensore centrale di livello mondiale, passato da Francoforte così come uno dei talenti emergenti, Can Uzun arrivato dal Norimberga per 11 milioni e che ora ne vale almeno 45.

Con Krosche ds, nella stagione 2021-22, l'Eintracht ha vinto anche l'Europa League, quando in panchina c'era Oliver Glasner, altro nome legato a doppio filo al Milan per quanto riguarda il post Max Allegri. E non è sfuggito ai più che, oltre alla convergenza in Bundesliga a Francoforte, entrambi orbitano attorno alla galassia Red Bull, guidata sempre da lui, Ralf Rangnick.