Il Ct del Marocco attacca la Roma ma senza nominarla: “Siamo delusi, abbiamo fatto appello alla FIFA”

La Coppa d'Africa sta per prendere il via e non si ferma la coda di polemiche che sta accompagnando questo evento. I club si lamentano per aver perso diversi giocatori a stagione in corso costringendo la società ad alcuni interventi sul mercato già nel prossimo mercato di gennaio. In Serie A sono recenti le scintille tra il Ct del Senegal e Cesc Fabregas per la convocazione di Diao il quale è stato poi costretto a restare a Como a causa dell'infortunio rimediato a Roma nell'ultima partita utile prima della partenza in ritiro con la Nazionale.

Oggi tocca alla Roma subire a sorpresa gli attacchi diretti del ct del Marocco, Walid Regragui. Il selezionatore della squadra marocchina ha preso di mira i giallorossi senza mai nominarli ma facendo capire in che modo sia stato fatto di tutto our di non far partire El Aynaoui che in alcune partite è stato fondamentale per Spalletti e per la Roma. Regragui va a gamba tesa, senza troppi giri di parole: "Abbiamo avuto problemi con alcuni club che non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui, abbiamo dovuto fare appello alla Fifa per difendere i nostri diritti”.

L'attacco alla Roma è dunque indiretto ma molto chiaro essendo proprietaria del cartellino dello stesso giocatore marocchino. Allo stesso modo anche per Mazraoui ad andarci sotto è stato il Manchester United. Il Ct ha fatto sapere come la Federazione si sia dovuta muovere subito affinché venisse liberato il giocatore aiutandosi proprio con la FIFA che ha dunque avuto modo di mediare tra le parti per arrivare a una soluzione facendo partire il giocatore. Perderlo per la Roma in una fase delicata del campionato di certo non è stato il massimo.

"Siamo stati un po' delusi – ha precisato poi ancora il CT del Marocco che ha anche aggiunto però un aspetto -. Tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe". Insomma, non è stata una Coppa d'Africa facile per le squadre proprietarie dei cartellini di quei giocatori i quali hanno dovuto interrompere il proprio campionato per raggiungere le nazionali. La FIFA sta lavorando per trovare una soluzione più comoda a tutti in vista delle prossime edizioni ma al momento la tensione attorno a queste convocazioni continua.