Il Ct del Belgio non convoca Lukaku e svela la sua forma fisica: “Difficilmente regge 90 minuti” Il Ct del Belgio ha spiegato perché Romelu Lukaku è finito ancora una volta fuori dalla lista dei convocati. Una scelta dell’attaccante specie per via della sua condizione fisica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Romelu Lukaku risulta ancora fuori dai convocati ufficiali del Belgio per le partite di Nations League. L'attaccante del Napoli sfrutterà la sosta Nazionali per migliorare ulteriormente la sua forma fisica. Il Ct Tedesco ha parlato in conferenza stampa anche della situazione di Big Rom dopo l'annuncio dei calciatori che prenderanno parte alle sfide contro Italia e Francia. La scelta di restare in Campania e lavorare con Conte sarebbe stata proprio di Lukaku che ha preferito sacrificare il Belgio per ritrovarsi a livello fisico dopo un'estate trascorsa in attesa della chiamata di De Laurentiis.

C'è un'intera preparazione da recuperare e Tedesco questo lo sa. A differenza di De Bruyne, il ct della Nazionale spera di averlo così in ritiro a novembre. I Red Devils giocheranno poi in casa contro l'Italia e in trasferta contro Israele (in campo neutro): "Per quanto riguarda Lukaku vedremo, spero di riaverlo a novembre – ha affermato il Ct italiano in conferenza stampa -. Dipende da lui, sarà una sua decisione. Dipende da quanto sarà in forma, ovviamente. Al momento difficilmente riesce a sopportare 90 minuti".

La condizione fisica di Lukaku dunque è il motivo principale della sua assenza dai convocati del Belgio: "Riguardo alla sua attuale assenza Tedesco ha dichiarato: "Romelu si è trasferito molto tardi al Napoli la scorsa estate e non si è ancora trovato bene – spiega ancora -. Ci ha quindi chiesto di lavorare individualmente e di fare i prossimi passi". A questo punto Tedesco potrà iniziare a sperimentare nuove soluzioni in attesa del ritorno in campo di Big Rom che comunque, nonostante la condizione fisica, sta già facendo molto bene nel Napoli di Conte.

Le assenze momentanee di De Bruyne e Lukaku dai convocati del Belgio

In questo momento sono tre le novità di Tedesco tra i convocati: Malick Fofana (Lione), Matte Smets (Genk) e Cyril Ngonge (Napoli). Assenti appunto sia Kevin de Bruyne che Romelu Lukaku. A differenza dell'attaccante del Napoli però, la situazione di De Bruyne attualmente è sicuramente diversa: "Nei momenti importanti, come i Mondiali, Kevin ci sarà – ha confermato Tedesco -. Adesso si concentra sul suo corpo e ha chiesto di non essere presente".