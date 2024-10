Il Como regalerà una birra a tutti i tifosi del Napoli in trasferta: il motivo dell’iniziativa

video suggerito

Napoli-Como si è appena giocata ma qualcuno pensa già alla partita di ritorno. Il 3-1 fa sorridere la squadra di Antonio Conte che si conferma al primo posto in campionato anche durante questa sosta per le nazionali ma la neopromossa non è andata via dalla città completamente amareggiata: oltre alla bella partita vista nel primo tempo, dove la squadra di Fabregas era riuscita addirittura a pareggiare e a trovare diverse occasioni per la rimonta, c'è stata l'atmosfera sugli spalti che ha riempito di gioia anche i tifosi ospiti. Così tanto da meritare un premio da parte del Como in vista della partita di ritorno che si giocherà al Sinigaglia al prossimo febbraio.

L'iniziativa del Como per i tifosi del Napoli: birra gratis

Ogni tifoso del Napoli che parteciperà alla trasferta di Como prevista fra quattro mesi riceverà una birra in omaggio. Un gesto semplice ma che serve da ringraziamento per i tifosi partenopei: la squadra neopromossa, al rientro dopo la partita, ha deciso di ringraziare tutti "per la splendida dimostrazione di sportività dimostrata dopo la partita di venerdì sera" dove le tifoserie hanno convissuto tranquillamente senza problemi di alcun genere.

Per il Como era la prima volta al Maradona, uno stadio che evoca a tutti grandi ricordi nel nome del campione di cui porta il nome, e l'esperienza è piaciuta così tanto da far nascere questa simpatica iniziativa. La società lo ha annunciato tramite il suo profilo ufficiale su X: "L'atmosfera allo stadio Maradona e la reazione dei due tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché il Como 1907 regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025".

Non è la prima volta che la squadra guidata da Fabregas interagisce con i tifosi con eventi del genere. In occasione della partita giocata in casa dell'Atalanta aveva deciso di regalare a tutti un drink nei bar convenzionati della città in caso di vittoria che sorprendentemente è arrivata su un campo difficilissimo.