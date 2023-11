Il clamoroso abbaglio di FIFA: Zakaria Bakkali fenomeno del futuro, oggi a 27 anni è sparito A 17 anni Zakaria Bakkali sembrava destinato ad un luminoso futuro nei più grandi club europei, al punto che il videogioco FIFA gli aveva assegnato un punteggio altissimo nella modalità Carriera. Dieci anni dopo, Bakkali è invisibile al calcio di vertice.

A cura di Paolo Fiorenza

Di giocatori che non hanno mantenuto le promesse ce ne sono stati tanti nella storia del calcio, ma il caso di Zakaria Bakkali merita un capitolo a parte. C'è stato un momento della vita di questo attaccante belga di origini marocchine in cui sembrava davvero sul punto di spaccare il mondo: il nome di Bakkali era in cima alla lista dei desideri di molti top club europei, tra cui big della Premier League come Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool.

Cresciuto nelle giovanili del PSV, l'esterno d'attacco è approdato nella prima squadra del club di Eindhoven a 17 anni, nel 2013, diventando il 10 agosto di quell'anno il giocatore più giovane a segnare tre reti in una singola partita di Eredivisie. La sua ascesa precocissima è continuata con la prima convocazione nella nazionale belga di lì a poco, con molti che spingevano l'allora Ct Wilmots ad inserirlo nella lista per i Mondiali del 2014 in Brasile.

Tra coloro che avrebbero scommesso ad occhi chiusi su un futuro da fenomeno di Bakkali non c'erano solo tecnici, dirigenti e tifosi, ma anche la EA Sports, dominatrice del mercato dei videogiochi dedicati al calcio col suo FIFA. E proprio il punteggio dato al giovane Zakaria nella modalità Carriera di FIFA 14, ovvero 90, ha fatto diventare il calciatore – all'epoca non ancora 18enne – molto conosciuto anche nella comunità dei videogiocatori.

"Tra tutte le future stelle di FIFA 14 che esamineremo, Zakaria Bakkali del PSV ha il potenziale maggiore, raggiungendo un enorme valore di 90 in totale – ha scritto EA sul proprio sito ufficiale nell'ottobre 2013 – Gli ci vuole un po' per arrivare a quel livello ovviamente, ma la buona notizia è che è fantastico da usare fin dall'inizio, grazie alla sua elevata accelerazione, velocità di scatto e dribbling".

Sembrava un ottimo investimento, sia pur virtuale: "Arriva a 86 dopo 4 stagioni, all'inizio dell'anno è acquistabile a 9 milioni circa e si può vendere anche a 20 milioni o più", si leggeva sui forum dell'epoca. Tutto giusto nella simulazione di FIFA, ma purtroppo nella vita reale le cose non sono andate esattamente così. Dopo che nel 2014 è saltato il trasferimento all'Atletico Madrid, Bakkali ha rifiutato il rinnovo contrattuale col PSV, che lo ha retrocesso nella seconda squadra. L'estate successiva l'attaccante si è trasferito a parametro zero al Valencia.

Zakaria Bakkali è approdato al Valencia nel 2015 da svincolato

"Sono molto giovane e per me questo è un grande passo, entrare in un club come il Valencia che ha tradizione ed è di alto livello – disse all'epoca Zakaria – La Primera Division è un campionato attraente e competitivo. Da quando ho deciso di lasciare il PSV e concludere il mio capitolo lì, ho ricevuto molte offerte, ma il Valencia e il campionato spagnolo sono per me un sogno diventato realtà".

Il sogno tuttavia è finito proprio in quel momento: a 19 anni il meglio sembrava già alle spalle per Bakkali, la cui esperienza spagnola (anche un prestito al Deportivo La Coruna nei tre anni di contratto col Valencia) non fu memorabile, per usare un eufemismo. Nel 2018 l'Anderlecht gli ha voluto dare ancora fiducia e Bakkali ha mostrato qualche scampolo del suo talento, ma i quattro anni a Bruxelles (anche qua con un prestito in mezzo, al Beerschot, sempre in Belgio) alla fine hanno certificato che del futuro fenomeno vaticinato da FIFA non era rimasto quasi più nulla.

Dopo un breve periodo da svincolato dopo la scadenza del suo contratto con l'Anderlecht nel 2022, Bakkali è tornato in Eredivisie firmando un biennale con l'RKC Waalwijk, dove milita tuttora. "Il talento di Zakaria è innegabile ed è un pilastro importante – ha detto 15 mesi fa il direttore generale del club Frank van Mosselveld – Noi come RKC Waalwijk siamo felici di offrirgli questa opportunità e lui è ansioso di mostrare le sue qualità".

Bakkali con la maglia dell’RKC Waalwijk nel novembre 2022

Nella scorsa stagione Bakkali ha fatto registrare 19 presenze e 3 gol con l'RKC, finito a metà classifica del campionato olandese a ben 41 punti dal Feyenoord vincitore del titolo, mentre in questo inizio di torneo è ancora a bocca asciutta in 9 presenze, in una squadra che attualmente è quintultima in classifica. A 27 anni non è esattamente il destino che tutti prevedevano per Zakaria quando era uno dei ragazzi più promettenti del calcio europeo. Chiedere a chi lo ha comprato a FIFA…