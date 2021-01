In attesa della partita tra il Marine, squadra di ottava divisione inglese (quattro sono quelle professionistiche), e il Tottenham che si disputerà domenica pomeriggio, arriva un altro grande momento di gloria per una squadra di dilettanti in FA Cup. Il Chorley, una squadra della National League North, ha sconfitto per 2-0 il Derby County e si è qualificato per il quarto turno. Un successo indimenticabile, bellissimo, ma in parte pure prodotto dalla formazione schierata dal Derby, che era in campo senza i titolari, fuori a causa di numerosissimi contagi nella prima squadra. Dopo il successo festa grande negli spogliatoi con la musica di Adele, e il video dei festeggiamenti è stato poi naturalmente pubblicato sui social.

Chorley-Derby 2-0

Tantissime partite in programma quella tra Chorley e Derby non era tra le principali. I padroni di casa fiutano il colpaccio, ci credono e sfruttano la squadra baby del Derby e si impone comunque a sorpresa per 2-0. Segna subito Connor Hall, che al 10′ sblocca il risultato, raddoppia all'84' Mike Calveley. A fine partita grande festa negli spogliatoi per un risultato storico, che mancava da oltre cent'anni. E il Chorley ha festeggiato come aveva fatto quando aveva già eliminato il Wigan nel turno precedente e cioè cantando tutti assieme una canzone famosissima della cantante inglese Adele: ‘Someone like you', che è diventato l'inno di questi ragazzi che possono continuare a sognare e potranno cantare con orgoglio con qualunque tipo di risultato. Perché non capita spesso che una squadra di sesta serie si qualifica per il quarto turno di FA Cup.

Soffre ma passa l'Everton di Ancelotti

In questo turno, dopo il successo del Liverpool sull'Aston Villa che a causa del Covid è stato costretto a schierare la squadra giovanile, si registrano il faticoso 2-1 dell'Everton. La squadra di Ancelotti dopo i tempi supplementari ha sconfitto il Roterham, una modesta squadra di Championship. Incontro deciso da Doucouré. Mentre in Stoke City-Leicester c'è stato un gol favoloso di Justin.