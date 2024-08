video suggerito

Il Chelsea ha una rosa di 43 giocatori, Maresca ne taglia venti: quasi 300 milioni di euro spesi sul mercato Enzo Maresca ne taglia venti calciatore della rosa del Chelsea, composta da 43 giocatori: il club inglese ha speso quasi 300 milioni di euro sul mercato in questa sessione estiva ma deve fare i conti con gli esuberi.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea sta vivendo una situazione surreale a pochi giorni dalla fine del mercato e Enzo Maresca è stato costretto a prendere decisioni drastiche per cercare di mettere a posto le cose. La rosa del club di Londra è attualmente composta da 43 giocatori ma il manager italiano ne ha tagliati venti, che non fanno più parte del progetto e dovranno cercarsi una sistemazione: naturalmente la società di Stamford Bridge non vuole perderli facendo minusvalenze continue dopo averli strapagati ma il rischio è quello i tenerseli sul groppone senza che scendano mai in campo.

Una situazione davvero surreale. Qualche giorno fa era circolato il video della palestra sovraffollata ma il manager italiano ha rimesso tutto in ordine, dividendo i gruppi di lavoro.

Intanto ieri a Londra è arrivato Joao Felix dall'Atletico Madrid e la spesa per questa sessione di mercato sfiora quasi i 300 milioni di euro, mentre ha fatto il percorso inverso Conor Gallagher.

Maresca ha tagliato 20 giocatori: non si allenano con la prima squadra

Kiernan Dewsbury-Hall, centrocampista del Chelsea, ha affermato che Enzo Maresca è molto rispettato dalla squadra per l'onestà con cui ha informato alcuni giocatori che non facevano parte dei suoi piani.

Lui è uno dei 10 acquisti effettuati dal club durante l'attuale sessione di calciomercato per un costo complessivo di quasi 300 milioni di euro e ha fatto il suo debutto nel corso del match perso domenica per 2-0 contro il Manchester City: "Penso che la gente lo rispetti per (la sua onestà). Come giocatore vuoi avere chiarezza su cosa sta succedendo e lui (Maresca) è sicuramente una persona che te lo dà. Non credo che tu possa avere lamentele da questo punto di vista. Penso che causerebbe più sconvolgimento in qualsiasi aspetto della vita se non fossi onesto con le persone. Il fatto che lo sia è una buona cosa".

Lukaku, Sterling, Kepa: chi sono i giocatori fuori rosa del Chelsea

Il club inglese è costretto a dover organizzare allenamenti speciali per alcune ex stelle che non fanno parte del progetto di Maresca: in questi giorni a Cobham, sobborgo di Londra, si stanno allenando agli ordini dell'ex portiere dei Blues Carlo Cudicini calciatori come Romelu Lukaku, Raheem Sterling, Ben Chilwell, il portiere spagnolo Kepa Arrizabalaga, Disasi e David Datro Fofana.

Gli altri esuberi sono: Casadei, Chalobah, Chukwuemeka, Gabriel, Petrovic, Anjorin, Acheapong, Angelo, Castledine, George, Vale, Matos e Washington. Da valutare le posizioni di Wesley Fofana e Mudryk, che hanno giocato la prima di Premier League potrebbe essere ceduti.

Maresca poche ore fa in conferenza ha parlato così: "Loro si allenano separatamente. Abbiamo una grande squadra ed è impossibile dare a tutti minuti. Se cercano minuti, allora è meglio che se ne vanno. Se non se ne vanno, allora hanno un contratto qui e sono giocatori del Chelsea".

A chi lo accusa di essere insensibile risponde: "Non credo. Cerco di essere onesto. Posso ripetere di nuovo se non è chiaro: ho parlato con Raheem prima della partita. Ho detto che avrà difficoltà a giocare con noi. Con Chilly, ho detto che è un ragazzo adorabile, ma avrà difficoltà a causa della sua posizione. Se mi definisci "insensibile", spetta a te decidere. Per me, non è brutale, è solo onesto. Non sto dicendo che Raheem non sia un buon giocatore, ma preferisco diversi tipi di giocatori in quel ruolo. Questo è il motivo".

In merito al numero dei calciatori l'allenatore italiano ha affermato: "Ti piace dire che abbiamo 42 o 43 giocatori. Per la sessione di oggi c'erano 20 giocatori. La sessione di ieri 21. Gli altri 15 o 20 si stanno allenando separatamente. I giocatori del Chelsea sono 42 o 43, certo, ma non lavorano con me tutti i giorni. Non li vedo quindi non è un pasticcio come sembra da fuori. Assolutamente no".