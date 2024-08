video suggerito

Le immagini assurde dell’allenamento del Chelsea: la palestra è troppo affollata, è un caos Il Chelsea ha 43 giocatori in rosa e le immagini dell’allenamento in palestra sono surreali: non c’è lo spazio per tutti e il centro di allenamento si è trasformato subito in un caos. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La situazione al Chelsea diventa ogni giorno più ingestibile. Enzo Maresca dovrà fare il suo debutto in Premier League contro il Manchester City, ma con il mercato ancora aperto si ritrova a dover gestire una rosa composta da oltre 40 elementi: a Cobham, nel centro sportivo dei Blues, non c'è spazio per tutti e le difficoltà per la squadra sono evidenti.

Le immagini diffuse dalla società inglese rendono bene l'idea di cosa sta accadendo. La palestra del centro sportivo è affollatissima e i giocatori si ritrovavo ad allenarsi gli uni sugli altri, senza molto spazio per poter svolgere gli esercizi. Sembrano video surreali ma è ciò che sta accadendo al Chelsea in questa strana estate di mercato.

La palestra del Chelsea è troppo affollata

Non sembra di stare all'interno del centro sportivo di uno dei club più ricchi al mondo. La prima impressione che si ha guardando il video è quella di una palestra all'inizio di settembre, quando i buoni propositi spingono gli aspiranti atleti a riprendere l'attività fisica. Ed è stato proprio questo il primo pensiero di tutti i tifosi: nel video diffuso dal Chelsea si vede l'intera rosa alle prese con gli esercizi in palestra, ma lo spazio non basta per tutti.

È la problematica più grande della squadra in questo avvio di stagione, con il mercato che non è riuscito ancora a sistemare tutti gli esuberi individuati dai piani alti. Per questo adesso Maresca si ritrova a lavorare con una rosa composta da 43 giocatori, rimasti tutti nel centro sportivo a disposizione dell'allenatore che in realtà può contare solo su 25 elementi.

Tutti gli altri continueranno ad allenarsi a Cobham, in un ambiente assurdo e che non assomiglia per niente al centro sportivo di una grande squadra. Le immagini hanno fatto il giro del web suscitando l'ironia degli appassionati: mai nessuno aveva visto una situazione così paradossale in Premier League, con così tanti giocatori all'interno di una rosa e la soluzione che appare sempre più lontana.