Il Celtic esonera l’allenatore dopo un mese, Rod Stewart: “Se n’è andato Ora al pub per festeggiare”

L’esperienza di Wilfried Nancy come allenatore del Celtic è durata poco più di un mese. Otto partite e sei sconfitte per il francese, che è stato esonerato. Il noto cantante Rod Stewart ha celebrato la notizia.

Il 2026 è iniziato con una serie di esoneri. Prima il Chelsea ha esonerato Maresca, poi Amorim è stato liquidato dal Manchester United. Mentre il Celtic ha cacciato Wilfried Nancy, che era stato ingaggiato il 3 dicembre. Praticamente 33 giorni da allenatore del principale club scozzese, che avrà il quarto allenatore stagionale in panchina. Nancy ha perso sei partite su otto, determinante il derby perso 3-1 in casa contro i Rangers.

Nancy esonerato dal Celtic dopo appena 8 partite

Wilfried Nancy dunque è stato esonerato dopo appena 33 giorni. Un disastro l'esperienza del tecnico francese, preso dai Columbus Crew. Questo il comunicato del club scozzese: "Il Celtic Football Club annuncia oggi di aver deciso di rescindere il contratto dell’allenatore Wilfried Nancy con effetto immediato. Il Club ringrazia Wilfried per il suo impegno e augura a lui e alla sua famiglia un futuro roseo. Anche gli assistenti di Wilfried, Kwame Ampadu, Jules Gueguen e Maxime Chalier, lasceranno il club e porteranno con sé i nostri migliori auguri. Il Club può inoltre confermare che Paul Tisdale ha lasciato il suo incarico di Responsabile delle Operazioni Sportive. Ringraziamo Paul per il contributo fornito in tale ruolo. Un ulteriore aggiornamento sarà fornito ai tifosi non appena possibile".

Il Celtic avrà il quarto allenatore nella stagione 2025-2026

La stagione l'aveva iniziata Brendan Rodgers, tornato un paio d'anni a furor di popolo che dopo aver rivinto ha avuto feroci discussioni con la proprietà ed è stato liquidato. Per tenere a bada anche la tifoseria, ma non solo, ad interim è stato richiamato Martin O'Neill, che dal buen retiro era tornato e lo ha fatto con i fiocchi: otto partite e sette vittorie, tra campionato e coppe. Un interim di un paio di mesi prima di Nancy, che ha perso sei partite su otto, che gli sono costate carissimo.

La gioia di Rod Stewart

Ora è partita la ricerca per il nuovo allenatore, di nomi in Scozia se ne sono fatti tantissimi. E mentre si discute, si cerca, si prova a capire, Rod Stewart, straordinario anzi leggendario cantante, nonché grande appassionato di calcio, sui social ha celebrato l'esonero di Nancy. "Finalmente se n'è andato. Andiamo al pub a festeggiare". Poi ha chiesto l'ennesimo ritorno di O'Neill.