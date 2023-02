Il calvario dell’ex calciatore Jason Bowen, ha una grave malattia degenerativa: “Ma non mi arrendo” Il giocatore e la famiglia hanno reagito con coraggio alla notizia devastante: “Sono forti, amorevoli e solidali”. Mai mollare. Bowen deve esserselo sentito ripetere tante volte dagli allenatori e adesso rimbomba nella sua mente.

L’ex calciatore, Jason Bowen accanto a sua moglie Hayley.

Jason Bowen non gioca più a calcio dal 2013, oggi ha 50 anni e sta giocando la partita più importante della sua vita contro una patologia devastante: gli è stata diagnosticata la malattia del motoneurone, un malessere degenerativo che con il tempo è come se togliesse la corrente elettrica ai muscoli volontari rendendo impossibile a chi ne è affetto anche i gesti più comuni come deglutire, parlare, muoversi.

L'ex nazionale del Galles – che in carriera ha indossato le maglie di Cardiff, Swansea, Birmingham City, Reading e Llanelli dove ha chiuso la sua esperienza di calciatore – ha ricevuto la notizia dai medici nel 2021 e da allora è iniziato il suo calvario (le sue persone più care lo hanno confermato di recente). In famiglia c'era già stato una caso del genere e quando gli dissero quale era la causa dei suoi disturbi si gelò il sangue nelle vene: la madre di sua moglie, Hayley, era morta proprio a causa di quella malattia. E ora l'ex ala sta vivendo quell'incubo in prima persona.

La famiglia ha avviato una sottoscrizione su GoFundMe per coprire le spese necessarie a garantire la migliore assistenza possibile a Bowen: non c'è una specifica ma i costi per affrontare il trattamento della malattia sono altissimi. La macchina della solidarietà s'è messa in moto, finora sono state raccolte circa ottomila sterline: un gesto che scalda il cuore, un atto di grande sensibilità che dà all'uomo e alle persone che gli sono intorno quella fiducia che serve in momenti del genere.

Bowen con la maglia del Cardiff, una delle squadre con le quali ha giocato in carriera.

"Quando abbiamo scoperto per la prima volta il tipo di malattia che aveva Jason – si legge nella lettera di accompagnamento alla raccolta di beneficenza – abbiamo versato lacrime per dolore e disperazione. Tuttavia, nonostante tali emozioni ed esperienze negative, questi ultimi 18 mesi dalla diagnosi ci hanno anche mostrato il potere della positività, dell'amicizia, dell'amore e della comunità. Amici, familiari e colleghi si sono uniti per aiutarci".

Quel motto lo ha accompagnato in carriera quando all'interno dello spogliatoio c'era da serrare i ranghi e in campo dare tutto, fino all'ultima goccia di sudore. Quel motto rimbomba nella sua testa ed è la molla che lo spinge a non arrendersi agli eventi.

"L'atteggiamento della famiglia di Jason è sorprendente. Sono forti, amorevoli e solidali. Non si arrendono e cercano trattamenti che possano aiutare Jason ora e in futuro".

La leggenda del rugby, Rob Burrow, colpito dalla grave malattia.

Nel recente passato la malattia del motoneurone ha colpito anche altri protagonisti dello sport internazionale. Nel Regno Unito ricordano le esperienza dei rugbisti Doddie Weir (morto a 52 anni a novembre scorso) e Rob Burrow (nominato Cavaliere d'Inghilterra). L'ex calciatore dello Swansea Lenny Johnrose è deceduto lo scorso agosto dopo cinque anni di calvario.