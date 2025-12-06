Il calendario dell’Italia ai Mondiali, quando e a che ora giocherà contro Canada, Svizzera e Qatar

Il calendario dell’Italia nel caso in cui dovesse superare i playoff e accedere ai Mondiali. Date, luoghi e orari delle partite del girone B con Qatar, Canada e Svizzera.

L'Italia non è ancora qualificata ai Mondiali 2026 ma il suo percorso, nel caso in cui riuscisse a superare i terribili playoff, è già delineato. Nella serata di ieri infatti si sono svolti i sorteggi per il torneo internazionale riservato alle Nazionali che si svolgerà per la prima volta in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Per gli azzurri il cammino, almeno sulla carta, sembra essere agevole. La squadra di Gattuso, in caso di accesso definitivo ai Mondiali, sfiderà il Qatar, Canada e Svizzera.

Sfide che sembrano abbordabili per un'Italia concentrata però a superare in primis l'Irlanda del Nord il 26 marzo (alle 18 o alle 20:45) a Bergamo e poi l’eventuale finale in programma il 31 marzo con la vincente di Galles-Bosnia (alle 18 o alle 20:45). Nel frattempo però sono stati resi noti orari e luoghi in cui verranno giocate le partite dei vari gironi. Gli azzurri, inseriti nel girone N, sfideranno le nazionali avversarie in tre città diverse: Toronto, Los Angeles e Seattle.

Il calendario ufficiale dell’Italia se dovesse superare il turno.

Le partite dell’Italia ai Mondiali 2026, date e orari

In caso di qualificazione ufficiale ai playoff, l'Italia sarà inserita nel gruppo B e debutterebbe a Toronto il 12 giugno alle 15 (le 21 in Italia) contro i padroni di casa del Canada. Seconda sfida invece il giorno 18, sempre alle 15 (sempre le 21 italiane ndr), contro la Svizzera a Los Angeles. Ultima gara del girone il 24 giugno, ancora una volta alle 15 e dunque alle 21 in Italia, a Seattle contro il Qatar. Questo il programma completo delle partite del girone B che potrebbe essere quello dell'Italia.

12 giugno Toronto, ore 21 italiane Canada-Uefa A (eventualmente l'Italia)

18 giugno Los Angeles, ore 21 italiane Svizzera-Uefa A (eventualmente l'Italia)

24 giugno Seattle, ore 21 italiane Uefa A (eventualmente l'Italia)-Qatar



Le altre partite invece si giocheranno a San Francisco e Vancouver. Le sfide tra Qatar e Svizzera si giocheranno infatti il 13 giugno alle 15 locali mentre Canada-Qatar e Svizzera-Canada si disputeranno entrambe a Vancouver.