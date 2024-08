video suggerito

Il calciomercato sconcertante del Chelsea, compra un portiere che non giocherà: adesso ne ha nove Il Chelsea compra Mike Penders. Si tratta del nono portiere di proprietà che però sa già di non poter giocare con i londinesi. Sarà girato in prestito con quasi la metà degli altri suoi compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Chelsea non si ferma più e nella giornata di oggi ha ufficializzato un nuovo acquisto. Il club londinese annuncia l'ennesimo portiere. Si tratta di Mike Penders, un classe 2005 che i Blues hanno appena acquistato per 20 milioni di euro dal Genk. Il Chelsea lo lascerà in prestito ancora per una stagione in Belgio per farlo crescere ma anche per non far aumentare ulteriormente il numero di portieri attualmente presenti in rosa. I Blues hanno un problema di calciatori in esubero un po' in tutti i reparti e la porta sembra essere la più affollata in questo momento.

In rosa il club londinese conta infatti qualcosa come 43 giocatori. Maresca ne ha tagliati 20 che però attualmente sono difficilmente collocabili sul mercato per essere ceduti. Penders rappresenta però l'ennesimo acquisto: è il nono portiere di proprietà del Chelsea in questo momento. L'ex tecnico del Leicester si è infatti ritrovato in squadra un numero enorme di estremi difensori facendo fatica a scegliere chi sarà il titolare. Il club sta provando a facilitargli il compito mandandone qualcuno in prestito ma in rosa ne restano sempre cinque da dover gestire.

Il Chelsea ha ben 9 portieri di proprietà: in 4 sono andati in prestito

Tra mercato in entrata e in uscita, il numero totale dei portieri di proprietà del Chelsea è 9. Di questi, attualmente, fanno parte della prima squadra dei Blues ben 5: Robert Sánchez, Filip Jørgensen, Djordje Petrovic, Marcus Bettinelli e Lucas Bergstrom. I restanti 4 invece sono stati girati in prestito. Kepa Arrizabalaga è praticamente pronto ad andare al Bournemouth dopo aver rinnovato il suo contratto con i Blues in scadenza il prossimo giugno 2025. Come lui anche Eddie Beach, ceduto in prestito al Crawley Town, Gabriel Slonina al Barnsley e appunto Mike Penders rimasto al Genk.

Robert Sanchez è l'attuale portiere titolare del Chelsea.

Le scelte di Maresca in porta nelle prime due partite del Chelsea

Nell'ultima giornata di campionato in Premier giocata dal Chelsea in casa del Wolverhampton e terminata col punteggio di 2-2, Maresca ha dovuto fare chiaramente delle scelte. Essendoci anche tanti giocatori di movimento in rosa, in panchina è andato un solo portiere: Filip Jørgensen. L'ex allenatore del Leicester ha infatti deciso di scegliere Robert Sánchez come titolare nella porta dei Blues lasciando fuori i vari Petrovic, Bettinelli e Bergstrom. Una situazione surreale e paradossale che il club dovrà sicuramente risolvere quanto prima.