Il calciomercato caotico del Milan tra acquisti saltati e nuove cessioni: cosa sta succedendo

A cura di Ada Cotugno
Mancano una manciata di giorni alla chiusura del calciomercato e il Milan non ha ancora trovato l'ultimo colpo perfetto. Dopo aver rinunciato a Bonifcace i rossoneri potrebbero mollare la presa anche su Harder, l'attaccante dello Sporting che avrebbe dovuto completare il reparto: i portoghesi non garantiscono la cessione senza prima aver trovato un sostituto e in questa situazione di grande attesa tutto resta in bilico.

Sono momenti di confusione e in generale tutta la sessione di mercato è stata caratterizzata da tanti movimenti in uscita e aspettative altissime che non sempre si sono concretizzate. L'attaccante è l'ultimo punto sulla lista di Massimiliano Allegri, che in realtà punta gli occhi su Dusan Vlahovic, ma la ricostruzione dei rossoneri in questa estate non è stata particolarmente lineare e coerente.

Com'è andato fin qui il mercato del Milan

A caratterizzare questa sessione estiva sono state soprattutto le cessioni che hanno rappresentato gran parte dei movimenti fatti dal Milan: in tutto sono stati 18 i giocatori che hanno salutato Milanello tra rientro dei prestiti e trasferimenti a titolo definitivo anche di giocatori titolarissimi come Reijnders e Theo Hernandez. È stato fatto tanto spazio ma non tutti i reparti sono stati riforniti poi in maniera adeguata.

L'ultimo a essere sguarnito è l'attacco dove al momento manca una punta per completare il pacchetto offensivo. Sono stati fatti tantissimi nomi e la situazione sembrava essere risolta con l'arrivo di Boniface: il nigeriano è sbarcato a Milano ma non ha convinto dopo le visite mediche durate alcuni giorni ed è ritornato al Bayer Leverkusen. Dopo di lui si è accesa la pista Harder, ma anche in questo caso il colpo potrebbe clamorosamente sfumare perché lo Sporting non è disposto a cederlo senza aver preso un sostituto che in realtà non è ancora stato trovato. Dopo due attaccanti scivolati via l'ultima soluzione sembra essere l'arrivo di Vlahovic, giocatore che piace moltissimo ad Allegri e che sicuramente chiuderà questo mercato molto caotico.

