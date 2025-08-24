Calcio
Il Milan rinuncia a Boniface e punta tutto su Harder: cosa manca per chiudere la trattativa

Il Milan ha scelto Harder per completare il suo attacco: c’è il primo accordo con lo Sporting per portare a casa il ventenne danese nelle ultime battute di mercato.
A cura di Ada Cotugno
La lunga telenovela di Victor Boniface si è conclusa: dopo le visite mediche durate diversi giorni il Milan ha deciso di non ingaggiare l'attaccante del Bayer Leverkusen, diventato protagonista di accesi dibattiti sulle sue condizioni fisiche. Il nigeriano è il passato perché l'unica pista di mercato dei rossoneri porta a Conrad Harder, giovanissimo attaccante dello Sporting che è destinato a incantare San Siro in questa stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono dialoghi intensi tra il giocatore e il club, con la trattativa che avrebbe avuto un'accelerata importante dopo il meeting con Tare e Allegri in sede di questa mattina. Il danese è un classe 2005 e fino alla scorsa stagione ha vestito il ruolo di vice Gyokeres (passato ora all'Arsenal), attaccante al quale si ispira per dare slancio alla sua carriera appena cominciata.

Harder si avvicina al Milan

Giovanissimo ma con le idee chiare, pronto per diventare il nuovo Gyokeres e conquistare un posto d'onore in uno dei campionati più importanti d'Europa. Il danese ha 20 anni e tutte le carte in regola per diventare un grande calciatore e il Milan potrebbe essere la sua occasione. Da giorni i rossoneri hanno l'accordo di massima con lo Sporting, per tutelarsi in caso di mancato arrivo di Boniface (come poi è effettivamente accaduto).

La bozza è un affare da 24 milioni di euro più 3 di bonus, ai quali aggiungere poi una percentuale sulla futura rivendita. L'accordo è a un passo e il Milan deve solo accontentare le richieste di Harder che nel frattempo aveva strizzato l'occhio anche al Rennes. Per l'attaccante è pronto un contratto da un milione e mezzo a stagione che potrebbe convincerlo al trasferimento in Italia in queste ultime battute di calciomercato per completare l'attacco di Allegri.

Calcio
Milan
